導護教師被撞終生失能　教團要求校園交安列優先施政項目

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全教總理事長侯俊良指出，校外交通安全不是教師的責任與專業，教師應該在校內維護學生受教權、學習權；學生上下學安全事涉中央跨部會與地方政府權責，全教總暨相關地方工會一致要求行政院負起主要責任，剛上任的縣市長更應將維護學童交通安全，列為優先施政項目，徹底解決校園導護問題。
高雄市教師職業工會理事長于居正表示，梁老師事件發生迄今1年多，教育局仍無法給家屬一個合理交待，甚至造成家屬抱怨「教育局與學校互踢皮球」，顯示教育局缺乏危機處理的智慧與承擔責任的勇氣，令人遺憾；校園導護問題難以解決，主因在於導護工作究竟是不是教師工作，執掌權責一直分不清楚所致，呼籲地方、中央正視這個問題、全盤檢討。
于居正提到，工會已促成高雄市長陳其邁承諾「不強迫教師擔任交通導護」，也與教育局達成協議訂定「高雄市各級學校上放學安全維護相關措施規劃原則」，不再強迫教師站導護，籲請教育局協助學校召募導護志工隊，儘速邀集相關單位全面檢視通學路段，改善交通號誌、標線與交通工程或協商人力支援。
台中市教師職業工會理事長張永青指出，無論於法規面或教師責任面來看，校外交通導護皆非教師之責任，校外導護要有專業人士，教師則以校內學生安全為主；台中市已重新制定相關要點，明定教師為導護志工，既屬志工自然不具強迫性。
宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政則呼籲，地方政府應主動協助各校檢視校園周邊上下學道路，規劃合理明確的行人與車輛動線，先用科技、工程手段提升學生上下學環境的安全；其次，應要求真正具有執法權限的人員，如警察或義交，配合各校作息進駐上下學路口，確實執行交通執法工作，提供學生即時的安全保障。
桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，桃園市師生站路口協助導護工作比例逾9成，非常高，但導護不是師生工作，呼籲教師退出導護，改以科技執法、學校周遭路口設置盤整，配合警政署「安心上學」專案，讓真正具有執法能力者進行交通執法工作等，才能讓學童安心上學，教師安全工作。
侯俊良呼籲讓悲劇到此為止，請教育部加快腳步，盡快提出完整對策，剛上任的縣市長更應將解決導護問題、維護學生交通安全列為優先施政，以專業人力、科技執法確保上下學安全，師生回歸教室，妥善解決學校導護問題。