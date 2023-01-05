氣溫驟變心肌梗塞遽增！　急診醫師強調「1不對勁」快就醫

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救護車配備到院前心電圖機 爭取存活率嘉義大林慈濟醫院急診部主任李宜恭指出，今年4月1日起，全嘉義縣24輛消防局救護車均配備有到院前的心電圖機，如果有類似心肌梗塞症狀如胸悶、胸痛、喘的病人，就能在到院前先做十二導程心電圖，上傳到群組中，24小時均有急診專科醫師判讀，若是懷疑有心肌梗塞，就會就近送至有24小時心導管治療的醫院進行搶救。
李宜恭說明，在接到病人即將來院的訊息後，院方立即啟動團隊，包括急診室、心臟內科、心導管室、放射科、心臟外科及加護病房等，在病人抵達後便可立即展開治療。因為從病人發作到打通血管的時間越短，病人的存活率越高，心臟功能保存也越多；雖然只能爭取到短短10至20分鐘的時間，但對病人的預後有很大的幫助。
急性心肌梗塞 發作常見這些症狀急性心肌梗塞發生時的症狀，可能如衛教單張上所描述，如胸悶、胸痛、胸骨下重壓感、合併冒冷汗、疼痛輻射到下巴、脖子、肩膀、左上臂內側，或因為運動、搬重物、爬樓梯等負荷增加，或情緒起伏而誘發症狀，並持續2-10分鐘，在休息或舌下含俗稱「救心」的硝化甘油錠後獲得緩解，是典型穩定性心絞痛的表現。
非典型表現一次看 高危險族群應盡快就醫不過，也要特別注意的是，急性心肌梗塞不見得會出現所有的典型症狀，可能以不典型的症狀表現如喘，吃飯後合併胸悶上腹痛等，只要是出現從來沒有發生過的胸痛，特別是本身有高血壓、高血脂、糖尿病、慢性腎臟疾病、抽菸、冠狀動脈疾病、過去曾發生心肌梗塞或家族史有心肌梗塞等危險因子，就應該警覺有可能是急性心肌梗塞並立刻至急診就醫評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56322
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