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女性的心臟病前兆更容易被輕忽？消化不良如胃灼熱也可以是心臟病前兆？

女性的心臟病前兆更容易被輕忽？消化不良如胃灼熱也可以是心臟病前兆？
女性的心臟病前兆更容易被輕忽？消化不良如胃灼熱也可以是心臟病前兆？

每日健康-每日都做得到的健康

根據衛生福利部110年的國人死因統計，心臟疾病是國人死亡的第二大主因，也是女性死亡的第二大主因。雖然男性心臟疾病的發病及死亡率一般高於女性，然而，進入更年期之後的女性由於雌激素分泌減退容易出現體重上升，體內低密度膽固醇增高、血管硬化、血壓上升、心臟功能衰退等種種問題，這讓更年期後的女性心臟病死亡率每5年就增加近一倍，發病及死亡率很快便追上男性。因此需謹記，女性不是不會得心血管疾病，只是平均發病年齡較男性晚。

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根據外媒《The Sun》報導，一項由英國心臟基金會（British Heart Foundation）資助的研究顯示，女性患上冠狀動脈疾病被誤診為其他疾病的可能性比男性高出50%。許多女性心臟病發作卻被誤診為其他疾病，如焦慮、胃灼熱，甚至是被當作某種不明的身體變化而被輕忽。另一項發表在國際心血管領域權威期刊《循環》（Circulation）的研究指出，目前典型的心臟疾病症狀主要是基於中年白人男性的經驗所描述，這就造成了非專業人士的誤解，甚至影響了臨床醫師的判斷，進而延誤了女性尋求治療的時機。此研究發現女性在心臟病發前一個月最常見的五種症狀如下：

•     異常疲勞（71%）

•     睡眠障礙（48%）

•     氣短（42%）

•     消化不良（39%）

•     焦慮（36%）

 

其中，近40%的女性在心臟病發作前都曾經歷消化不良的階段，由於消化不良這一症狀是很容易治癒的輕微病症，進而導致這種症狀尤其容易受到忽略。值得注意的是，消化不良在心臟病發作期間並不常見，但在病發前一個月卻是相當常見的症狀。

 

消化不良是什麼感覺？

消化不良可在進食後表現為以下症狀：

•     胃灼熱（一種通常在進食後在胸部產生的疼痛的灼熱感）

•     腹脹、脹氣

•     噁心、不適的感覺

•     打嗝和放屁

•     嘴裡湧上已吃下的食物味道或苦味

 

而心臟病發作過的女性患者報告在病發期間所經歷的症狀如下：

•     氣短（58%）

•     虛弱疲軟（55%）

•     異常疲勞（43%）

•     冒冷汗（39%）

•     頭暈（39%）

 

翻攝自/Pexels
翻攝自/Pexels

您可以做些什麼來降低風險？

•     保持健康的體重

維持健康的體重能有效改善心臟和心血管系統的健康，可以做一些力所能及、確保可長期維持的改變，比如攝入符合個人健康需求的食物份量和保持規律運動，關鍵之一在於維持能量攝入和能量消耗的平衡。

•     運動

每週進行150分鐘中等強度的運動對心臟健康非常重要，例如快走、園藝、騎腳踏車或健身，可以依據個人能力將這150分鐘分成幾個小節來完成。

•     控制血壓

有高血壓的人士需要通過飲食控制如減少鹽分和酒精的每日攝取量、改善生活習慣如戒菸、保持鍛煉，以及服用處方藥來控制血壓。

•     維持健康的膽固醇水平

攝入過多的低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇）會增加罹患心臟病或心血管系統疾病的風險。您可以透過限制飽和脂肪的攝入量、多運動和均衡飲食來控制膽固醇水平。

•     戒菸

戒菸是您能做的對心臟有益的最重要的事情。吸菸者心臟病發作的機率幾乎是不吸菸者的兩倍。

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