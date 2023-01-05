女性的心臟病前兆更容易被輕忽？消化不良如胃灼熱也可以是心臟病前兆？

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• 異常疲勞（71%）
• 睡眠障礙（48%）
• 氣短（42%）
• 消化不良（39%）
• 焦慮（36%）
其中，近40%的女性在心臟病發作前都曾經歷消化不良的階段，由於消化不良這一症狀是很容易治癒的輕微病症，進而導致這種症狀尤其容易受到忽略。值得注意的是，消化不良在心臟病發作期間並不常見，但在病發前一個月卻是相當常見的症狀。
消化不良是什麼感覺？消化不良可在進食後表現為以下症狀：
• 胃灼熱（一種通常在進食後在胸部產生的疼痛的灼熱感）
• 腹脹、脹氣
• 噁心、不適的感覺
• 打嗝和放屁
• 嘴裡湧上已吃下的食物味道或苦味
而心臟病發作過的女性患者報告在病發期間所經歷的症狀如下：• 氣短（58%）
• 虛弱疲軟（55%）
• 異常疲勞（43%）
• 冒冷汗（39%）
• 頭暈（39%）
您可以做些什麼來降低風險？• 保持健康的體重
維持健康的體重能有效改善心臟和心血管系統的健康，可以做一些力所能及、確保可長期維持的改變，比如攝入符合個人健康需求的食物份量和保持規律運動，關鍵之一在於維持能量攝入和能量消耗的平衡。
• 運動
每週進行150分鐘中等強度的運動對心臟健康非常重要，例如快走、園藝、騎腳踏車或健身，可以依據個人能力將這150分鐘分成幾個小節來完成。
• 控制血壓
有高血壓的人士需要通過飲食控制如減少鹽分和酒精的每日攝取量、改善生活習慣如戒菸、保持鍛煉，以及服用處方藥來控制血壓。
• 維持健康的膽固醇水平
攝入過多的低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇）會增加罹患心臟病或心血管系統疾病的風險。您可以透過限制飽和脂肪的攝入量、多運動和均衡飲食來控制膽固醇水平。
• 戒菸
戒菸是您能做的對心臟有益的最重要的事情。吸菸者心臟病發作的機率幾乎是不吸菸者的兩倍。
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