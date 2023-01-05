男子痔瘡長期出血「血流剩一半」　醫警：別輕忽！嚴重恐致昏迷

我是廣告 請繼續往下閱讀
原來病患長年工作繁忙需要在多國之間往返，已超過三個月發現大便明顯有鮮血 ，但由於沒時間就醫處理以致痔瘡問題越發嚴重，才引發這場大危。
所謂十人九痔，痔瘡是常見的疾病，長期久站久坐的工作型態、便祕、肥胖、水分攝取不足、飲食習慣不佳等因素都容易引起痔瘡問題。陳威佑警告，痔瘡雖然不是惡性疾病，但第三級到第四級都會有出血現象，此時需特別注意；若輕忽而不醫治不僅為生活帶來不便，未來也可能引發後遺症或甚至有生命危險。
陳威佑舉例說明，以一個65公斤的成人來說，身上的血液總量約是人體體重的1/13，也就是大約有5公斤的血液，正常血紅素值大約是12至14 gm/dL；患有嚴重痔瘡者即使排出軟便也可能出血，而較硬的糞便更會增加摩擦破皮範圍造成劇痛感；此外痔瘡所造成一次出血量20至30 mL的案例還蠻常見，有些患者甚至一旦行走、改變姿勢就會流血，對生活上造成很大的困擾。
痔瘡長期慢性出血
陳威佑進一步解釋，即使成年人每天會新製造約30 mL的血，但經過數月的每日流血以及紅血球自然凋亡的狀況，最終會演變成像案例中的患者，血紅素只剩約一半量導致貧血，進而引起頭暈、心悸、低血壓、胸悶、走路容易喘、眼冒金星、眼前一片黑、臉色蒼白的症狀，嚴重就會造成呼吸困難、意識昏迷至有生命危險。
痔瘡的治療
輕症的痔瘡可以從日常生活改變和軟膏藥物協助；病症程度三級以上就建議進行手術治療，微創痔瘡手術（Ligasure）是現在的新科技，不但手術時間短、復原快且疼痛度低。
陳威佑提醒大家，如果常常發現自己上廁所時有出鮮血的現象，建議及早到醫院檢查並接受治療，以盡快解決痔瘡的困擾。
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
延伸閱讀
愛吃超加工食物 男性大腸癌風險高3成！ 男女大腸癌風險不同？
寶寶摔下傷到頭怎麼辦？ 兒科醫師列送醫原則