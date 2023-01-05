油吃不多也會脂肪肝？罪魁禍首竟是糖！醫：澱粉吃多也遭殃、糖友惡化速度更快

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根據最新研究顯示，高血糖也會加速肝臟纖維化的程度。醫學上評估肝臟纖維化的程度可分成五個等級，正常的肝是沒有纖維化(F0)，接下來分別是輕度纖維化(F1)、中度纖維化(F2)、重度纖維化(F3)和肝硬化(F4)。部分患有脂肪肝的人，肝臟會慢性發炎，通過抽血檢驗可測到肝功能指數上升，這代表有很多肝細胞加速死亡，而肝細胞來不及再生，就由纖維組織取代，於是整個肝臟就開始纖維化。
根據近日發表在美國肝病研究年會的報告，此研究長期追踪新加坡脂肪肝病患後發現，「沒有糖尿病的脂肪肝患者」平均每7.7年肝臟纖維化會增加一個等級，照這樣推算，一位30歲脂肪肝患者在30.8 (7.7x4)年後就會從沒有纖維化(F0)慢慢進展到肝硬化(F4)；如果是「合併有糖尿病的脂肪肝患者」惡化的速度更快，平均每5.9年就纖維化會嚴重一個等級，如此一來不到55歲就會出現肝硬化！
不過錢政弘也表示並不是全部有脂肪肝的病患的肝臟都會逐年惡化，根據分析發現，在這些人中肝纖維化有惡化的佔34%、43%是維持不變、有23%人的肝纖維化反而是改善；而且不論是不是有糖尿病，纖維化改善的速度是一樣的，也就是說，雖然患有糖尿病者脂肪肝惡化的速度比較快，但是變好的速度倒是沒有比較慢。
文中錢政弘提出改善脂肪肝的方法，最重要的還是調整飲食和運動減重。目前有許多的證據顯示，新一代的糖尿病藥物除了可以降血糖之外，同時還可減少肝脂肪和纖維化，由此可見，積極控制血糖有助於緩解肝惡化。
在此建議有脂肪肝的病患要少吃甜食和澱粉，尤其糖友們更要特別注意脂肪肝是否惡化。
本文經 錢政弘醫師 臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》授權報導
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