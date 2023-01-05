北醫附醫、義大醫院共築醫療跨海大橋　攜手簽署澎湖離島醫療

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參與偏遠醫療 攜手服務計畫「澎湖離島醫療合作備忘錄」由北醫附設醫院邱仲峯院長與也是北醫傑出校友的義大醫院杜元坤院長代表簽署，宣布兩院正式啟動「澎湖離島醫療合作計畫」。北醫附設醫院邱仲峯院長指出，北醫附設醫院以「一間珍惜每個生命的醫院」出發，積極參與偏遠地區醫療服務計畫，106年起在新北市石碇區開設第一座醫療服務站，至今已有10處醫療服務據點，單日門診量更從一開始的1.6人次，逐步提升到11人次，此次與義大攜手合作，正式將服務據點延伸至離島澎湖，並引進遠距診療科技，讓醫療沒有距離。
深耕遠距醫療 醫療不分地區北醫附設醫院張詩鑫副院長指出，澎湖受限於離島地理環境，醫療資源亦較臺灣本島受限，為此，北醫附設醫院與義大醫院合作，挹注多元的就醫資源，澎湖居民在當地就可以接受北醫遠距醫療中心的線上看診；若有就診需求，可以立即轉介至義大醫院或北醫附設醫院看診，提升離島居民的醫療照護品質。
遠距診療科技 醫療沒有距離遠距醫療中心劉文琪主任表示，北醫附設醫院深耕遠距醫療服務多年，並於今年獲得ESG-社會共融領袖獎殊榮，其中，遠距醫療中心與預防醫學暨社區醫學部共同打造的偏鄉及離島遠距醫療視訊會診服務，除了服務本島偏鄉居民，今年7月前往澎湖義診，透過甲狀腺及腹部超音波進行即時視訊會診，協助12位民眾發現病灶並安排轉診就醫，此次與義大醫院合作，亦展現北醫附設醫院深耕離島遠距醫療的決心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56411
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