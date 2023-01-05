長照機構陽性率突飆升　1月9日起定期篩檢加嚴

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疫情上升幅度趨緩 機構受疫情影響陽性率飆升今日疫情較上週四增加11.8%，指揮中心發言人莊人祥表示，上升幅度較趨緩，雖然這週疫情預期還是會往上升，但上升幅度不如前一週快速，指揮中心會持續觀察。
不過，最近這兩週全國住宿式機構定期篩檢陽性率突然飆高，從12月19日到25日這週的0.7%，突然增加到1.2%。醫療應變組副組長羅一鈞指出，經過了解不管是老人福利機構、精神復健機構，或者是護理之家等等，這些主要的住宿式機構陽性率都有增加，而且都超過1%，顯示出受到這波疫情的影響，在機構當中也有陽性個案增加的情形。
上週住民確診數超過1千人 篩檢頻率恢復原先規定根據指揮中心資料顯示，上一週機構當中新增的確診住民人數就有1184位，不過慶幸的是，送醫跟死亡人數仍然是比較低一點，送醫人數為62位，死亡人數為7位。但整體來講，機構當中仍是有受到這波疫情影響，因此原先在11月28日因疫情趨緩而鬆綁的定期篩檢措施將恢復。
自今（2023）年1月9日起至1月31日，各類型住宿式及社區式照顧機構定期篩檢頻率調整，工作人員每週定期快篩至少1次，住民或服務對象每週需定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。住民或服務對象及工作人員若為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
指揮中心說明，考量國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，目前國內疫情處於另一波上升階段，且農曆春節將至，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險，因此，今年1月9日起至1月31日調整公費定期篩檢措施，公費試劑將陸續寄出。
指揮中心指出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心（限工作人員）及早期療育機構等社區式照顧機構。
羅一鈞表示，配送的快篩試劑，包括春節的存量在內，如果有不足的地方主管單位也都會再繼續寄送
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56429
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