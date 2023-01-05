「鷹眼」遭鏟雪車輾過重傷　醫囑留意「3症狀」恐危及生命

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搭直昇機送醫急救 住進加護病房觀察當地時間12月31日，暴風雪襲擊內華達州太浩湖地區，積雪高達約7.62公分。瓦修郡（Washoe County）警長辦公室表示，1月1日早上8點55分接到電話，獲報玫瑰山（Mount Rose）公路地區有人被剷雪車碾過。
警長貝賴姆（Darin Balaam）表示，傑瑞米發現自己一輛由家人駕駛的車被困在雪中，因此駕駛6.5噸重的「PistenBully」鏟雪車將車拖出來，「成功拖出他的車後，雷納先生離開了鏟雪車，跟家人交談。這時候，鏟雪車開始動了。為了停下鏟雪車，雷納先生試圖爬回駕駛座。根據我們的調查，雷納先生就是在那時候被撞到。」
所幸一位鄰居正好是醫生，緊急協助止血，傑瑞米隨後由直升機送往醫院治療，進行兩次手術。其發言人證實，傑瑞米雷納身受重傷，情況危急，但接受了很好的治療，家人也都陪在身邊，2日已完成胸部鈍傷及骨科手術，狀況穩定，送入加護病房繼續觀察。
傑瑞米雷納目前人清醒且能說話，他在IG分享照片報平安，「感謝大家的關心。我的腦袋現在還是一片混亂，無法好好打字。但我要傳送愛給你們。」 好友「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）、「美國隊長」克里斯伊凡（Christopher Evans）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffallo）等也都祝福早日康復。
人體遭車輾壓 「3症狀」恐危及生命洪誌鴻說明，腿部遭到輾壓，造成骨折與大量出血，會造成快速致死的主因就是出血過多，「若有開放性傷口就需要積極止血，以免大量失血造成死亡；若無開放性傷口，血管也可能會跑到肌肉組織與皮下組織，造成500至1000 c.c.的出血。」
除了出血，神經血管與肌肉問題也很關鍵，人體出現輾壓傷，有些神經會被扯斷、肌肉被壓傷，容易造成腔室症候群與橫紋肌溶解症，而且橫紋肌溶解症在亞急性期會造成病患腎衰竭等狀況恐危及生命。
台灣雖然不常下雪，但交通事故頻繁，用路人若遭到汽機車輾壓該如何自救救人？洪誌鴻呼籲，若人還有清醒的意識，建議移動到安全的地方，假如車禍現場有起火狀況，汽機油進入到皮膚可能會造成化學性灼傷，應盡速遠離有害物質，並請旁人協助移動傷患。
若傷患不斷冒血，自救有困難，旁人可以用長條布協助壓住出血點，手邊沒有布料也可以用衣物褲子代替，減緩出血速度就能撐取時間，有助醫護介入救助。
術後照護部分，洪誌鴻建議要觀察肌肉腫起造成腔室症候群、橫紋肌溶解症與腎衰竭等併發症，同時多補充維生素D、鈣片等營養素，有助促進骨骼癒合。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56418
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