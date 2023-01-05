「用手機養小孩」　兒科醫示警：恐導致孩子情緒問題惡化

我是廣告 請繼續往下閱讀
當看到小孩尖叫、哭泣、沮喪，甚至打、踢或賴在地上，你會怎麼處理？拉德斯基表示，如果家長透過使用數位產品來分散小孩的注意力或讓他們安靜下來，長期下來對他們不僅無益，而且有兩個問題，剝奪孩子學習應對負面情緒的機會，而且會強化小孩認為「我只要表現出強烈的情緒，就可以獲得想要的東西／逃避要求。」
美國兒科學會、美國兒童和青少年精神病學學會抱持同樣觀點，約翰霍普金斯大學醫學院精神病學和行為科學副教授喬伊絲哈里森（Joyce Harrison）建議嚴格限制2至5歲兒童使用螢幕的時間。
引導孩子瞭解並表達情緒與其用手機分散注意力，拉德斯基建議教孩子如何好好地識別和應對負面情緒，首先引導孩子說出他們的情緒，並在他們做出不當反應時提供解決方案。例如，有的小孩打人或哭泣是因為想媽媽，此時可以抱抱孩子並給予媽媽的照片。
有時候小孩太小還不會表達情緒，專家推薦「使用顏色區域來談論情緒」，例如「綠色」代表平靜、「黃色」是擔心與激動、「紅色」是憤怒煩躁。使用圖形或臉部圖像有助於孩子表達情緒。
專家還提出了其他可讓孩子靜下來方式，包括感官體驗（聽音樂、捏黏土、跳蹦床），或是為情緒命名，可幫助孩子理解它們。
被小孩磨掉耐性怎麼辦？拉德斯基表示，這項研究並非要求大人「不能用手機或電視顧小孩」，當家長需要長途開車或是忙於工作時，給小孩3C產品讓他們靜下來，不失為一種方式，但最好有多種選擇。
專家表示，教育孩子是一項複雜且艱鉅的任務，有時候家長有耐心與時間好好陪伴小孩，但有時候大人自己也沒耐性。不過，家長不需要每次都做得很完美，當被小孩哭鬧磨掉耐性時，自己先試著保持冷靜，可讓孩子看到大人不害怕負面情緒，而且是如何應對的，能夠教育小孩認知並調適情緒。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2022/12/12/health/tantrum-distraction-screens-parenting-wellness
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56343
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw