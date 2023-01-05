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「用手機養小孩」　兒科醫示警：恐導致孩子情緒問題惡化

「用手機養小孩」　兒科醫示警：恐導致孩子情緒問題惡化
「用手機養小孩」　兒科醫示警：恐導致孩子情緒問題惡化

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】小孩又在哭鬧！給孩子手機或電視雖然能夠立刻讓他們安靜，但《CNN》報導，根據美國一項最新研究表示，使用數位產品安撫小孩，可能會導致情緒調適問題，小兒科醫生珍妮拉德斯基（Jenny Radesky）指出：「只要挫敗感出現，小孩的反應會更大。」

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《美國醫學會雜誌》（JAMA）27日發表最新研究，觀察6個月內使用電子設備安撫3至5歲兒童的行為失調情況。結果顯示，經常使用數位設備來分散孩子發脾氣等不愉快和破壞性行為的注意力，與孩子的情緒失調有關，尤其男孩和已經有情緒調節問題的兒童更為嚴重。

當看到小孩尖叫、哭泣、沮喪，甚至打、踢或賴在地上，你會怎麼處理？拉德斯基表示，如果家長透過使用數位產品來分散小孩的注意力或讓他們安靜下來，長期下來對他們不僅無益，而且有兩個問題，剝奪孩子學習應對負面情緒的機會，而且會強化小孩認為「我只要表現出強烈的情緒，就可以獲得想要的東西／逃避要求。」

美國兒科學會、美國兒童和青少年精神病學學會抱持同樣觀點，約翰霍普金斯大學醫學院精神病學和行為科學副教授喬伊絲哈里森（Joyce Harrison）建議嚴格限制2至5歲兒童使用螢幕的時間。

引導孩子瞭解並表達情緒

與其用手機分散注意力，拉德斯基建議教孩子如何好好地識別和應對負面情緒，首先引導孩子說出他們的情緒，並在他們做出不當反應時提供解決方案。例如，有的小孩打人或哭泣是因為想媽媽，此時可以抱抱孩子並給予媽媽的照片。

有時候小孩太小還不會表達情緒，專家推薦「使用顏色區域來談論情緒」，例如「綠色」代表平靜、「黃色」是擔心與激動、「紅色」是憤怒煩躁。使用圖形或臉部圖像有助於孩子表達情緒。

專家還提出了其他可讓孩子靜下來方式，包括感官體驗（聽音樂、捏黏土、跳蹦床），或是為情緒命名，可幫助孩子理解它們。

被小孩磨掉耐性怎麼辦？

拉德斯基表示，這項研究並非要求大人「不能用手機或電視顧小孩」，當家長需要長途開車或是忙於工作時，給小孩3C產品讓他們靜下來，不失為一種方式，但最好有多種選擇。

專家表示，教育孩子是一項複雜且艱鉅的任務，有時候家長有耐心與時間好好陪伴小孩，但有時候大人自己也沒耐性。不過，家長不需要每次都做得很完美，當被小孩哭鬧磨掉耐性時，自己先試著保持冷靜，可讓孩子看到大人不害怕負面情緒，而且是如何應對的，能夠教育小孩認知並調適情緒。


原文出處：

https://edition.cnn.com/2022/12/12/health/tantrum-distraction-screens-parenting-wellness



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56343

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