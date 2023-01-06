「星期三的康帕內拉」登台！主唱用Google翻譯怪怪的東西

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「星期三的康帕內拉」在台的演出門票售罄，詩羽表示得知消息的當下，她說：「我對於團體在台灣人氣度有多少不太了解，但聽到賣完後，有很安心的感覺！」問及開唱在即是否緊張？詩羽說「演出」是她的開關，表演前只會想「一定要讓大家露出開心的笑容」，並且讓觀眾好好享受當下，「不會緊張，我本身不太容易緊張，但是對於要去日本以外的地方開演唱會，去別的國家這件事，對我來說還滿緊張的」。
「星期三的康帕內拉」在替換主唱前，曾來台開唱過，問及釼持英郁、Dir.F有給予在台表演的建議嗎？詩羽竟回：「什麼意見都沒有！」她解釋大家處於放鬆狀態，其他人都是對她說「妳可以的」、「妳行的」，詩羽則是努力記中文、使用Google翻譯機翻譯詞彙，但目前記得的只有「多少錢」，她笑說：「都是翻譯一些怪怪的東西。」
詩羽不受前一代主唱KOM_I的影響，忠於自我的演唱方式，她說：「我在意的是，就是不要去在意以前是什麼形式，我很享受現在的團體，現在只會注意不要去在意過去。」詩羽還透露加入「星期三的康帕內拉」唯一感到的壓力，就是接到擔任主唱邀約時，很快就點頭答應，「但當我一人獨處時，有想過是不是太快答應了，那時候有感到壓力」。
製作人釼持英郁也表示，沒有因為第一代主唱的關係，就特別改變團體的風格，粉絲也曾反饋說：「這就是星期三的康帕內拉！」雖然成員們有年齡的差距與代溝，但於對詩羽的評鑑，滿分100分會給予幾分？釼持英郁打上300高分，令詩羽開心不已，詩羽表示：「互相尊重是最重要的，但我們不會把自己年代的東西，強加在彼此身上。」
詩羽高中就剃頭髮、染髮跟穿唇環，她透露當時怕被媽媽發現，回家會刻意躲藏，豈料某天被媽媽知道穿唇洞，母親反應出乎她意料，「媽媽發現後就說『妳就是打了啊』，沒有指責我，我本來很怕被罵，不想給她知道，結果媽媽居然沒有生氣，我完全沒事，媽媽還受到我的影響，耳洞也增加，也還剃了頭髮！」
詩羽來台前，曾在Twitter上徵求台灣粉絲「穿搭意見」，但她解釋因為對台灣的天氣不了解，不知道該怎麼穿，「我只是在詢問溫度，因為我不知道，不過我這次待在台灣，每天的色系都會不同！」她還透露會提早一天準備隔日的服裝，妝髮則會花上1個半小時，愛美不遺餘力。