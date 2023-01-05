冬季手腳冰冷、過敏鼻涕擤不完　中醫師籲：把握1時機改善

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冬季三九貼 溫陽利氣、驅散寒邪中醫以「夏養三伏，冬補三九」的理論，在冬季的三九天進行三九貼。「三九天」是源於中國北方民間對寒冬的記數方式，是一年之中天氣最冷、陽氣最弱的時候。自冬至後以九天為一個計算單位，即冬至後的第9天為「初九」、第18天為「二九」、第27天「三九」。
大林慈濟醫院中醫部總醫師李杭哲說明，三九貼是灸療法的其中一種形式，方法是將辛溫、化痰等溫和中藥，敷貼在人體特定的穴位上，達到溫陽利氣、驅散寒邪，提高人體的抗病能力。
這些族群應把握機會 調整體質、改善症狀李杭哲醫師表示，有過敏體質、冬季容易發作呼吸道疾病，或是體質偏虛寒容易反覆感冒、手腳冰冷的民眾，可以把握每年一次三九天的機會，藉由三九貼改善體質與症狀。
今年的「三九貼」在冬至到明年1月19日之間，每隔7至10天接受一次治療，共3次，日期約在國曆111年12月31日（初伏）、112年1月9日（中伏），和1月18日（末伏）。若在夏天已接受「三伏貼」治療者，建議把握寒冬另一個調整體質的機會，繼續接受「三九貼」，有助延續三伏貼的療效。
藥物敷貼禁忌要牢記 這些情況不建議進行李杭哲醫師提醒，藥物敷貼期間盡量避免從事激烈運動，也應忌食生冷刺激物、禁泡冷水。敷貼時間以2至3小時為佳，不宜過久；敷貼期間皮膚若起輕微紅癢疹為正常現象，但若出現嚴重水泡過敏者則應立即取下。
另外，對於孕婦、一歲以下幼兒、嚴重心肺疾病者、皮膚有傷口、急性感冒發燒、咽痛及體質屬於燥熱者，則較不建議接受穴位敷貼療法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56355
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