中年男高燒胸痛3天　X光驚見「肺開洞性腫塊」

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肺膿瘍克雷白氏桿菌 血糖控制與抗生素治療臺北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主治醫師劉冠霆指出，病患住院後同時發現血糖過高，痰液中培養出克雷白氏桿菌，在接受抗生素治療和血糖控制後，症狀隨即改善，肺部開洞性腫塊也慢慢變小。出院後繼續以口服抗生素完成6周治療。
肺開洞形成空氣液面變化 臥床或患糖尿病風險高劉冠霆說明，肺膿瘍主要為細菌感染造成局部肺實質壞死或蓄膿，影像學上有時可見肺實質開洞形成空氣—液面變化。電腦斷層檢查可幫助鑑別診斷，排除腫瘤、膿胸或其他肺實質疾病。
危險因子包括：中風長期臥床的病人、酗酒、蛀牙、牙周病。其他成因還包括：肺癌引起的阻塞性肺炎、糖尿病、免疫功能不全、施打毒品等。
發燒、胸痛和咳血 應緊急就醫診治劉冠霆提醒，病程通常是慢性，但也可以急性表現，臨床症狀包括：發燒、咳嗽、胸痛和咳血。肺膿瘍以內科治療為主，抗生素需使用6周，若治療反應不佳，才會考慮引流或手術處理。
在新冠肺炎流行期間，有發燒、咳嗽、胸痛等呼吸道症狀，不一定是新冠病毒感染造成，若自行快篩檢驗陰性後，仍持續有症狀，還是需到醫院做詳細檢查，確定病因。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56403
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