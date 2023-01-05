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中年男高燒胸痛3天　X光驚見「肺開洞性腫塊」

中年男高燒胸痛3天　X光驚見「肺開洞性腫塊」
中年男高燒胸痛3天　X光驚見「肺開洞性腫塊」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一名50多歲男性，過去有糖尿病史，因高燒喉嚨痛3天，前往急診求診。給予症狀治療藥物返家，但仍持續發燒，且後續合併有胸痛產生；2天後返診，經安排胸部X光片檢查顯示有一個開洞性肺腫塊，後續電腦斷層檢查診斷為肺膿瘍。

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肺膿瘍克雷白氏桿菌　血糖控制與抗生素治療

臺北市立聯合醫院忠孝院區胸腔內科主治醫師劉冠霆指出，病患住院後同時發現血糖過高，痰液中培養出克雷白氏桿菌，在接受抗生素治療和血糖控制後，症狀隨即改善，肺部開洞性腫塊也慢慢變小。出院後繼續以口服抗生素完成6周治療。

肺開洞形成空氣液面變化　臥床或患糖尿病風險高

劉冠霆說明，肺膿瘍主要為細菌感染造成局部肺實質壞死或蓄膿，影像學上有時可見肺實質開洞形成空氣—液面變化。電腦斷層檢查可幫助鑑別診斷，排除腫瘤、膿胸或其他肺實質疾病。

危險因子包括：中風長期臥床的病人、酗酒、蛀牙、牙周病。其他成因還包括：肺癌引起的阻塞性肺炎、糖尿病、免疫功能不全、施打毒品等。

發燒、胸痛和咳血　應緊急就醫診治

劉冠霆提醒，病程通常是慢性，但也可以急性表現，臨床症狀包括：發燒、咳嗽、胸痛和咳血。肺膿瘍以內科治療為主，抗生素需使用6周，若治療反應不佳，才會考慮引流或手術處理。

在新冠肺炎流行期間，有發燒、咳嗽、胸痛等呼吸道症狀，不一定是新冠病毒感染造成，若自行快篩檢驗陰性後，仍持續有症狀，還是需到醫院做詳細檢查，確定病因。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56403

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