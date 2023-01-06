自創抗老秘笈平衡禪　82歳李深浦還能滑雪

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禪修內觀無為無求 氣化能量遍佈全身李深浦中醫師每日早上起床會先做半小時平衡禪，再打坐半小時，這樣的習慣已經超過二十年，使他比同齡人年輕許多；他表示，做平衡禪除了可保持腸胃順暢、腦部血液循環，臉部也比較不會垮下來、更不容易有皺紋，且活力更旺盛。
李深浦中醫師自創的「平衡禪」，是將多年體悟醫、釋、道三學的修行，結合在無為無求的禪修上，不止是練身更是練心。李深浦指出，練習平衡禪是平躺在床上，把頭、肩膀懸空床外，保持身體平衡，不讓頭往下垂，身體不用力，而頭要對抗地心引力自然作用來引導身體，眼睛內觀自身心，它會產生另一個反重力的作用，這就是「氣」，這股氣化能量會遍佈全身，腦細胞自然而然會得到充電，血液循環就會更好。
▲李深浦中醫師82歳高齡，每年冬天都會出國去滑雪，體力有如少年仔。(圖片/深浦藥品提供)
操勞煩憂耽誤健康 自律神經衰退百病叢生李深浦中醫師進一步說明，現代人工作繁忙，每天接觸的資訊量太多，下班還在想公司的事，還沒發生的事也在操心，內心雜念太多，大腦無法好好休息，身體的隨意神經太發達，相對的，內在的自律神經就會慢慢衰退，而隨意神經驅使腦部刻意作為，在任何刻意作為下，自律神經便無法產生自律與平衡;就如同你越在意自己身體糖分、油分、細胞、病毒等指數，就會越恐慌，活在擔憂之中，反而打亂了體內的自律環境，讓機能日漸衰退，百病叢生。用思想想好如何管好身體，人體的奧妙是天文數字，本是自律神經的功能，請不要烏卒仔吃過河。
無為無我雜念少 三五分鐘慢慢練為此，李深浦提到平衡禪的練習必須達到「無為而為」的化境，他特別舉例神秀禪師與六祖慧能的有與無來比喻，更分享自身二十年的靜坐修行經驗，就是要學習六祖慧能的忘記、放下，要尊重生命的最原始點，就是讓大腦練習減少雜念，雜念越少，則進入的境界越清明，二、三十分鐘一下子就過去了，若沒有讓身體進入到忘我的境界，真正將身心放下，讓自律神經自然運作，身體是很難撐下去的。
李深浦也建議，平衡禪是不分年紀，最省錢、簡單的養身方法，剛開始練習時，可以從三、五分鐘開始做起，可以把頭放一半在床外面，但要身心專注，以禪修內觀方式，越放鬆效果越好，但絕不要硬撐，慢慢訓練自己。
中醫養生博大精深 應無所住而生其心中國古代養生方法博大精深、包羅萬象，包括針灸、按摩、推拿、靜坐、氣功、武術、太極拳、食養、藥膳調理等等，與熱門的「預防醫學」的概念頗為近似。李醫師強調，養生應「只問耕耘不問收穫」，且安靜投入、達到身心靈專注忘我的境界，無所求才能達到真正的健康，他以自己已是八十幾歳的人為例，時常保持童心及青春氣息，體內就容易養足「氣」，能量充足，精神體能就會比較好，便能使人維持身體健康快樂狀態，不易老化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56414
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