76歲嬤破胰臟癌「癌王」魔咒　前導化療再手術6年不復發

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僅2成患者能動刀 預後高達8成復發胰臟癌無症狀難以診斷，病患確診時通常年事已高、進入晚期，且確診者有4成已發生遠端轉移，4成因腫瘤細胞侵犯動、靜脈，不適合進行外科手術，最終僅2成患者能進行手術治療。
然而，手術不僅困難，患者切除多樣器官後通常營養不良，過半人數無法負荷後續化療。而且近8成患者術後會復發，逾9成患者平均存活時間僅1年，無法跨過「一年魔咒」，難以救治。
三明治療法 前導型化療提升手術成效近年國際新興「三明治療法」，也就是合併「化療─手術─化療」的療程，包括手術前化療、全身性手術後輔助化療、緩和化療、放射治療等方式，提高胰臟癌病人預後存活。
不被癌王擊敗 76歲嬤術後6年沒復發一位76歲阿婆確診胰臟癌，出現阻塞性黃疸症狀，且癌細胞侵犯到靜脈。術前先進行化療，接著動手術切除胰頭十二指腸，並將血管切斷再重接，雖然動刀後的體力無法負荷術後化療，但狀況仍然相當穩定，將近6年沒再復發。
「胰頭十二指腸切除術」切除器官多、範圍廣，且須重建膽道、胰管跟胃，手術過程極為複雜、困難度高、施行時間長，是一般外科中最具挑戰性的手術。
由於單靠手術治療，胰臟癌復發率仍相當高。羅少喬指出，患者手術前接受化療的耐受度較高，施行前導性化療，可評估化療對病患的效果，接著進行手術，若患者體力可負擔再進行術後化療，能降低復發率。以台中榮總來說，90天內死亡率僅2%，比國際死亡率5%更低。
羅少喬提醒，胰臟位置隱蔽，一般的健康檢查與超音波檢查都無法發現癌細胞，需做核磁共振或電腦斷層掃描，才能找到元凶，建議民眾每1、2年就要進行全身健康檢查。他也鼓勵民眾，即使確診胰臟癌也別抗拒化療，可跟主治醫師討論進行全套性檢查、降低化療劑量或是更換配方，找出最適合的治療方式延長存活率，就是「計畫性手術」的優勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56423
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