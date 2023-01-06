止痛藥大缺貨怎麼辦？藥師教２重點選別的，別在網上買！

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馬尚榮藥師說明，止痛藥依成分可分「乙醯胺酚」、「非類固醇消炎止痛藥」兩類型。普拿疼屬於乙醯胺酚，具有止痛、退燒的效果，不具消炎作用，而使用上較少出現藥物過敏，但使用過量恐引起肝毒性，成人一天最多建議使用上限為8顆，不過也盡量避免到此數量，若服用到4顆還是症狀未解，還是盡早就醫檢查為佳。
非類固醇止痛藥則除了同樣具有止痛、退燒的效果，也具有消炎作用，出現藥物過敏大多是使用此類型，而此類型對腸胃道、腎臟較有負擔，腸胃道不佳、腎臟不佳者得謹慎使用。劑量上因非類固醇止痛藥還有分許多種類，各種類有所不同，普遍來看4顆還在可接受範圍，但還是應遵照醫囑或與藥師了解使用。
上述兩種止痛藥在安全的情況下可一起使用，一般醫生開立的藥物也有可能如半顆乙醯胺酚、半顆類固醇消炎止痛藥。
止痛藥大缺貨怎麼辦？２重點選別的（２）：選正規！
馬尚榮藥師表示，民眾買止痛藥大多會以普拿疼優先，合理推測是因為普拿疼為止痛藥老字號，意味著是能夠讓人安心使用的藥物。基於這點，其實民眾只要透過藥局、醫師開立等正規管道取得乙醯胺酚成分的止痛藥，或視需求選擇非類固醇消炎止痛藥，未必一定要普拿疼。
特別需要注意的是，近日止痛藥搶購、囤貨情況頻傳，不少人也考慮網購，馬尚榮藥師提醒，藥物只能在藥局販售、醫師開立等正規管道取得，網路上為非法販售，應避免在網路上購買，以免買到假貨、水貨、過期、變質等風險，且沒有保障，應多加留意。
存放止痛藥注意小細節，發現受潮、變質就別吃！
止痛藥民眾也多會先預備幾盒，以備不時之需，存放就得留意幾個細節。馬尚榮藥師提醒，應留意保存期限，過了保存期限盡量避免使用。也盡量避免浴室、廁所等潮濕之處，以及陽光照射、高溫之處，以免受潮、變質。使用時也建議養成先觀察藥物的習慣，若有發現藥物濕軟、出現小點點、剝落的顏色等疑似受潮的情況應避免使用。
馬尚榮藥師也提醒，止痛藥使用上千萬避免像電影情節中常看到以酒配藥的舉動，此舉對肝臟負擔相當大，其他茶、咖啡等也應避免，以水配藥才是最好的。而若是使用止痛藥後還是難以止痛，若要使用止痛貼布也是可以的，但要注意貼布的使用時間一片不宜超過6小時，一天不宜超過2片，以免出現皮膚過敏等問題。
普拿疼是知名大廠，相信日後若又出現相似情況，勢必也還是會再出現大缺貨，民眾了解購買止痛藥的重點，並妥善保存、良好使用，更有利放心用藥、確保健康！
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