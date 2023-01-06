便秘的9大原因　「堅持每天都要排便」是錯誤觀念！

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1.缺乏纖維和水分你吃進什麼會影響它如何出來，這就是為什麼飲食不均為便秘主因。規律飲食最需要的兩大重點是水分和纖維。人每天需要25到30克纖維，但大多數人攝取不足。優質纖維來源於全穀物、水果和蔬菜。導致便秘的食物包括精製糖、動物脂肪和乳製品。同時，人每天還需要約1700-2200公克的水分。
2.堅持每天都要排便錯誤觀念也是造成便秘的主因之一，醫生稱之為「假性便秘」。由於擔心沒有每天排便，造成民眾依賴瀉藥和灌腸劑，若產生依賴性，一旦沒使用瀉藥就會排便困難。其實，一兩天不排便並沒有害處
3.改變日常習慣改變日常習慣是便秘的主因之一，例如改變進食、運動變少、長途搭乘飛機坐著、「認馬桶」不喜歡在外面上廁所，這些都是旅行時經常「大不出來」的原因。
4.兒童常忽視便意忽視便意是便秘的一個重要原因，兒童尤其如此。當腸子告訴你「有感覺了」，就去解放吧。
5. 懷孕大約一半的孕婦有便秘症狀，隨著胎兒長大會對消化道施加壓力、懷孕和補充鐵質引起的荷爾蒙變化也有影響。最好的治療方式是攝取大量纖維、水分和活動。同時應避免瀉藥，恐刺激子宮收縮。孕期若想補充任何膳食纖維補充品，請務必先諮詢醫生。
6.老年人活動不足、服用處方藥老年人便秘的原因諸多，包括活動量少、食慾不振而依賴加工食品或易於準備的食物、服用的處方藥中有許多會導致便秘。如果便祕已影響到日常生活，建議尋求專業醫療協助檢查目前服用的藥物。另外，老年人為了避免夜間跑廁所而減少飲水，也會造成便祕。因此，老年人需要攝取足夠的水分、纖維和活動量。
7. 大腸激躁症大腸激躁症（IBS）會引起腹痛、腹瀉與便祕。如果每月出現至少3次上述症狀，且持續至少3個月，建議就醫檢查是否罹患大腸激躁症，並與醫生討論應避免攝取的食物，以及如何改善生活方式。
8. 服用特定藥物如果你經常行動不便，請醫生檢查你正在服用的所有藥物，包括成藥、處方藥、和補品等，都是便秘的常見原因。常見的成藥如胃藥、補鐵劑等；會引起便秘的處方藥包括某些治療疼痛、憂鬱症、巴金森氏症、心臟病和高血壓的藥物。
9. 其他病因導致便秘便秘可能是更嚴重問題的警訊，包括神經系統疾病，如巴金森氏症、多發性硬化症。還有生長或其他使結腸變窄的情況也可能是原因。因此，如果服用瀉藥超過3週，或每週排便次數經常少於3次，建議盡速就醫請醫生檢查是否有健康問題。
原文出處：
https://healthguides.cnn.com/relieving-chronic-constipation/9-causes-of-constipation?did=t1_rss7
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56344
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