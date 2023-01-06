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髮型師中風後視野3D變2D 　高壓氧治療順利恢復

髮型師中風後視野3D變2D 　高壓氧治療順利恢復
髮型師中風後視野3D變2D 　高壓氧治療順利恢復

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】37歲周姓髮型設計師多月前因小中風住院治療，出院後卻發現「視野彷彿從3D變2D」，幫客人理髮時更是十分吃力難以對焦，經諮詢醫師後安排高壓氧治療，約半個月後找回立體感；另名置換人工膝關節的老翁也在高壓氧治療後，手術傷口恢復快速，減輕術後疼痛問題，重拾生活品質。

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高壓氧治療艙　提供多元選擇

院長許永信指出，近幾年高壓氧治療逐漸應用在一氧化碳中毒、突發性耳聾、腦創傷和腦中風的病人，搭配傳統的治療方式，可發揮更佳效果，也提供病人與家屬更多的治療選擇。

不過，療程也會依患者治療的項目及疾病嚴重程度有所差異，建議務必先經由高壓氧專科醫師評估後，再介入輔助治療，才能對症下藥，達到最佳治療效果。

吸入高量氧氣　幫助傷口癒合

黃揆洲副院長強調，患者可在艙內吸到平常空氣中8至15倍的氧氣，藉由增加血氧濃度提昇組織內含氧量，除了使紅血球含氧量達飽和外，更能增加溶解於血漿中的氧氣，可促進血管新生、活化受損部位組織，包括癌症患者因放射線造成的骨壞死或軟組織壞死，進而幫助傷口癒合及組織新生。

高壓氧治療視覺　恢復以往清晰程度

周姓造型師表示，多月前某日起床時發現左側手腳無預警癱軟，警覺的他立刻上網查詢，發現自己與腦中風症狀十分吻合，當下便通報119送往急診治療，檢查後確認為缺血性腦中風，治療無礙，唯獨視覺與往常有異，決定安排高壓氧治療，經過半個月10次療程，視野區變得與往常一樣清晰。

患退化性關節炎　高壓氧修護受損

另名80歲張姓患者因左膝飽受退化性關節炎所苦，於是安排執行人工膝關節置換手術，他在術前便再三告知醫師，希望能夠盡快縮短術後傷口癒合的時間，術後旋即接受完整高壓氧療程，順利讓傷口發炎程度降到最低，也幫助受損肌肉組織修復癒合，出院後回診時，對於治療效果十分滿意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56354

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