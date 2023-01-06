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壯年男太胖、久坐致「椎間盤突出」 1方式快速恢復生活

壯年男太胖、久坐致「椎間盤突出」 1方式快速恢復生活
壯年男太胖、久坐致「椎間盤突出」 1方式快速恢復生活

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】35歲的許先生因工作環境時常久坐，加上體重過重的因素，在半年前開始出現腰痛與右側下肢痠麻的情形，復健吃藥都無法改善，甚至後續出現無力的症狀，遂至醫院就診，並經醫師建議採取「微創脊椎內視鏡手術」，術後恢復良好持續追蹤。

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常彎腰、搬重物與過重　易致「椎間盤破裂突出」

台北慈濟醫院醫師骨科李宜軒表示，透過核磁共振檢查，發現許先生腰椎第四、五節椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓，因此執行「微創脊椎內視鏡手術」取出壓迫神經的椎間盤，術後兩週許先生症狀大幅改善，已能順利活動且恢復正常生活。

李宜軒進一步說明，脊椎可分為頸椎、胸椎、腰椎與薦椎，每一節椎骨皆由椎間盤所區隔，椎間盤連接相鄰兩個椎骨，有緩衝保護的作用。但若長時間的彎腰、搬重物與體重過重者，較容易導致「椎間盤破裂突出」，導致神經受到壓迫，下肢就會出現痠、麻、痛與無力的情況。

「微創脊椎內視鏡手術」成主流　傷口小、復原快

一般而言，椎間盤突出的情形可經由藥物與復健等保守治療緩解症狀，但若無明顯改善且嚴重影響日常生活時，就建議採取手術治療。

而較嚴重者，則須考慮以手術治療。不同以往傳統脊椎手術，可能造成較大傷口與較久恢復期的風險，現今微創脊椎手術的進展快速，目前「微創脊椎內視鏡手術」為現今脊椎手術的主流，醫師使用直徑不到ㄧ公分的內視鏡器械可經皮下進入脊椎神經之病灶處，視野放大數十倍，透過最少的肌肉剝離與骨頭清除，便可將壓迫神經的椎間盤摘除。

李宜軒提到，術後傷口只有約1公分，且保留了絕大部份的正常脊椎結構並有效降低出血量，使病人擁有良好的預後同時也達到最快的恢復，平均手術住院僅需三天，術後可自由活動，立即恢復日常生活。

掌握治療黃金期　避免跛行、脊髓神經病變

李宜軒提醒，椎間盤突出若未及時治療，恐惡化致跛行、雙腳無力與不可逆的脊髓神經病變，因此若保守治療於1-3個月內未有明顯改善的話，切莫耽擱手術治療的黃金期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56356

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