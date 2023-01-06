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國人長者平均需仰賴家人照顧8年！　線上自測「六力」防失能

國人長者平均需仰賴家人照顧8年！　線上自測「六力」防失能
國人長者平均需仰賴家人照顧8年！　線上自測「六力」防失能

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】超高齡浪潮即將到來，老化使身心功能衰退，若到達失能階段，則更需要依賴家庭成員或主要照顧者的照顧，甚至造成家庭嚴重負擔。為因應疫情並提高功能評估的可近性，國民健康署依據WHO指引，於今(111)年發展六項能力的線上評估工具，協助長者及早獲得生活照顧上的改善。

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長者平均需照護8年　「六力評估」有無衰退徵兆

依據衛生福利部統計數據指出，109年國人健康餘命與平均餘命差距約8年，即平均需仰賴家人或主要照顧者照顧8年。然而，世界衛生組織(WHO)指出，身心功能可以透過適當的介入策略而維持或回復，進而預防及延緩失能的發生，並明確點出「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱(情緒)」是維持生活品質者不可或缺之六項能力。

國民健康署依據WHO指引，於今(111)年發展六項能力的線上評估工具，民眾可加入「國健署長者量六力」LINE官方帳號好友(LINE ID搜尋「@hpaicope」)，在家中即可評估長輩有無衰退徵兆，後續可採取LINE@中之健康資訊或搜尋社區據點課程或活動，及早獲得生活照顧上的改善。

近20萬人次完成自評　行動及認知異常居多　

111年國民健康署建置「長者量六力」LINE官方帳號，目前好友人數計約7萬名，並透過約450個社區合作點推廣自評工具，總計近20萬人次完成自評，其中約9.4萬人次(佔47%)有1項以上功能異常，評估結果以行動及認知異常較多，分別占27%及20%；醫療院所提供之專業功能評估服務，已服務約8萬人，其中1.3萬人(佔16%)為至少1項功能異常者，評估結果以行動及認知異常較多，分別占總評估人數之8.9%及4.2%。

每半年自我評估　預防及延緩長輩失能

國民健康署署長吳昭軍呼籲，至少每六個月，利用長者量六力線上工具進行自我檢測，早期發現異常，及早介入處理，是預防及延緩長輩失能的關鍵行動，若長輩有多重慢性疾病或高齡75歲以上，家屬可協助至專業功能評估單位，由醫事人員深入評估六大能力，並安排整合式的照護計畫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56363

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