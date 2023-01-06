台灣大腸癌發生率世界第一　醫示警：2023病患恐如海嘯來襲

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台灣篩檢率高 及早發現有助降低死亡率楊純豪表示，全台每年約1萬5、6千名患者，2019年至2022年的大腸直腸癌人數為世界最高的地區。雖然數據驚人，但他補充說明，由於台灣是靠整個國家的力量推廣檢測，經由健保與各家醫院系統進行篩檢，相較其他國家僅靠學會或民間團體呼籲，台灣篩檢率高，執行的很徹底，找出許多潛在患者。
且因台灣大腸癌患者篩檢得早，整體期別往前移動，能夠找出許多早期患者、及早治療，死亡率也隨之下降。加上治療技術發達、新藥物問世以及健保給付，台灣大腸直腸癌死亡率和其它世界一流國家相距不遠。
大腸直腸癌新發生人數增加原因：
１飲食西化、精緻化。
２民眾健康意識抬頭，篩檢數增加。
３家族遺傳病史。
４生活習慣改變。
疫情席捲全球 2020年確診人數不漲反降新冠肺炎在全球肆虐3年，許多民眾避免減少出入醫院，即便身體發生異常，也不願意檢查原因，不自覺讓疾病逐漸惡化。
楊純豪表示，疫情前4年（2016-2019）大腸直腸癌確診人數都呈現上升趨勢。但從健保署門診資料、住院資料結合重大傷病檔分析，疫情肆虐的2020年，確診人數卻呈現下滑，推估是由於篩檢量銳減所致，預計疫情趨緩、政策放寬後，篩檢人數回升，2023年大腸直腸癌新確診人數恐出現彈跳式大幅度成長。
大腸癌症狀包括腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、重量減輕、貧血、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、可觸摸到腫塊等。楊純豪表示，如發現異狀，可能已突破第一期，嚴重者甚至恐為第四期，民眾千萬不要猶豫，立刻前往醫院檢查。第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，即便確診晚期大腸直腸癌，手術治療也能有很高的治癒率。民眾務必及早就醫檢查，掌握黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56376
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