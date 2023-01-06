【血液專題】捐血後血液需經多少關卡才可使用？　探訪捐血中心帶你一次瞭解！

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檢驗課確認血液是否合格 成分課進行「拆解」當民眾做好捐血人資料登記，確認符合捐血資格，進入採血室採血後，捐血中心會收到捐血人的資料、試管檢體、血袋。劉俊宏課長提到，試管檢體會送至「檢驗課」進行檢驗，了解民眾捐出的血是否可以使用，若檢驗合格才能供應給醫院端做輸血之用。
而血袋則會送至「成分課」進行處理，劉俊宏課長形容成分課就有如「拆解工廠」，血液中有許多的成分，但並不是每個病人都需要這麼多的成分，若將血液進行分離、拆解，一袋血能救的不止一條命。
民眾捐出來的血簡單可分為三種血品，第一種是血球，第二種是血漿，其他像是血小板、冷凍沉澱品、白血球等則是第三種血品，而這也是為什麼會有「一袋血能救三個人」的說法產生。
劉俊宏課長表示，血球、血漿是最基本的兩種血品，成分課收到血袋後會使用離心機，設定分離流程、條件後透過離心力將血液分離，而在將血袋放入離心機前，要先確認有沒有血液卡在血袋管口處，還要將管口處往下折，擺放血袋時也要確認左右是否對稱，避免離心不完全。
了解血液分離、製備過程 維持血袋封閉、無菌完成離心後，血袋中的血液就會分為上層（血漿）、下層（血球），這時只要打開主袋、附屬袋中間連接的管子，使用壓板機擠壓血袋，讓血漿離開主袋進入附屬袋，就能分離出血球、血液兩袋血品。
劉俊宏課長指出，血液在分離、製備的過程中都是無菌的狀態，壓板機擠壓主袋就如同擠壓鋁箔包飲料一樣，血漿會從管子流出進入附屬袋，這製備過程是「密閉性系統」的概念，讓本來就是無菌的血液在無菌的袋子裡移動，保持無菌的狀態。
完成血漿、血球兩袋血品後，成分課的工作人員會將血袋上的管子分段「封口」。劉俊宏課長表示，這是因為醫院的檢驗端需要將每一袋血與病人檢體進行核對，分段封口能產生一段一段的檢體供核血使用，以避免醫院端從血袋抽取血液作為核血檢體，破壞血袋原本無菌封閉的狀態，增加血液汙染的風險。
檢驗合格貼上「商標」供應 血品又該如何保存？完成封口後的血品只是半成品，還需要確認檢驗報告，合格後才可送至供應課，劉俊宏課長提到，血袋會經過機器辨識，找到捐血人資料，透過電腦自動查詢檢驗結果，如果檢驗合格，機器會製作類似商標的貼紙，上面會有血型、採血日期、血液效期、血袋編號等內容，貼上貼紙後才是真正的完成品，若是檢驗結果不合格，血袋將會被銷毀。
血袋完成分離、製備、檢驗後，便會送至供應課進行儲存、出貨，劉俊宏課長表示，血球需在1-6℃的環境中冷藏保存，效期共35天，血漿則需維持在-18℃以下，效期為一年，血小板則是20-24℃，只有5天效期，由於血小板保存溫度剛好是細菌最容易孳生的溫度，因此每一袋分離術血小板都需要做細菌檢測，而且要24小時搖晃，排出血小板生存產生的二氧化碳，避免血袋pH值偏酸，導致血品無法使用。
他也特別強調，溫度的控管並不只有在供應課，從捐血人進入捐血環境開始就全程都在進行，此外，一袋血從採血到出貨，整個歷程資料都必須完整的紀錄在電腦中，還需要人員反覆確認、把關，以確保供應出去的所有血品都安全無虞。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56381
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