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【血液專題】捐血後血液需經多少關卡才可使用？　探訪捐血中心帶你一次瞭解！

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健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】血庫面臨缺血危機，許多民眾紛紛捲起衣袖，希望捐血一袋救人一命，然而你知道捐出來的血液需要經過多少關卡處理過後才會輸進病人體內嗎？《健康醫療網》記者實地採訪捐血中心，帶你一探究竟。

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台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，民眾捐出來的血需要經過成分課製備、處理，同時還需經由檢驗課檢驗，確認檢驗結果合格，才會將血袋送往供應課供給醫院端，過程中需要層層把關，還需對溫度、細菌等等進行控管。

檢驗課確認血液是否合格　成分課進行「拆解」

當民眾做好捐血人資料登記，確認符合捐血資格，進入採血室採血後，捐血中心會收到捐血人的資料、試管檢體、血袋。劉俊宏課長提到，試管檢體會送至「檢驗課」進行檢驗，了解民眾捐出的血是否可以使用，若檢驗合格才能供應給醫院端做輸血之用。

而血袋則會送至「成分課」進行處理，劉俊宏課長形容成分課就有如「拆解工廠」，血液中有許多的成分，但並不是每個病人都需要這麼多的成分，若將血液進行分離、拆解，一袋血能救的不止一條命。

民眾捐出來的血簡單可分為三種血品，第一種是血球，第二種是血漿，其他像是血小板、冷凍沉澱品、白血球等則是第三種血品，而這也是為什麼會有「一袋血能救三個人」的說法產生。

劉俊宏課長表示，血球、血漿是最基本的兩種血品，成分課收到血袋後會使用離心機，設定分離流程、條件後透過離心力將血液分離，而在將血袋放入離心機前，要先確認有沒有血液卡在血袋管口處，還要將管口處往下折，擺放血袋時也要確認左右是否對稱，避免離心不完全。

了解血液分離、製備過程　維持血袋封閉、無菌

完成離心後，血袋中的血液就會分為上層（血漿）、下層（血球），這時只要打開主袋、附屬袋中間連接的管子，使用壓板機擠壓血袋，讓血漿離開主袋進入附屬袋，就能分離出血球、血液兩袋血品。

劉俊宏課長指出，血液在分離、製備的過程中都是無菌的狀態，壓板機擠壓主袋就如同擠壓鋁箔包飲料一樣，血漿會從管子流出進入附屬袋，這製備過程是「密閉性系統」的概念，讓本來就是無菌的血液在無菌的袋子裡移動，保持無菌的狀態。

完成血漿、血球兩袋血品後，成分課的工作人員會將血袋上的管子分段「封口」。劉俊宏課長表示，這是因為醫院的檢驗端需要將每一袋血與病人檢體進行核對，分段封口能產生一段一段的檢體供核血使用，以避免醫院端從血袋抽取血液作為核血檢體，破壞血袋原本無菌封閉的狀態，增加血液汙染的風險。

檢驗合格貼上「商標」供應　血品又該如何保存？

完成封口後的血品只是半成品，還需要確認檢驗報告，合格後才可送至供應課，劉俊宏課長提到，血袋會經過機器辨識，找到捐血人資料，透過電腦自動查詢檢驗結果，如果檢驗合格，機器會製作類似商標的貼紙，上面會有血型、採血日期、血液效期、血袋編號等內容，貼上貼紙後才是真正的完成品，若是檢驗結果不合格，血袋將會被銷毀。

血袋完成分離、製備、檢驗後，便會送至供應課進行儲存、出貨，劉俊宏課長表示，血球需在1-6℃的環境中冷藏保存，效期共35天，血漿則需維持在-18℃以下，效期為一年，血小板則是20-24℃，只有5天效期，由於血小板保存溫度剛好是細菌最容易孳生的溫度，因此每一袋分離術血小板都需要做細菌檢測，而且要24小時搖晃，排出血小板生存產生的二氧化碳，避免血袋pH值偏酸，導致血品無法使用。

他也特別強調，溫度的控管並不只有在供應課，從捐血人進入捐血環境開始就全程都在進行，此外，一袋血從採血到出貨，整個歷程資料都必須完整的紀錄在電腦中，還需要人員反覆確認、把關，以確保供應出去的所有血品都安全無虞。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56381

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