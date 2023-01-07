姚元浩北海道遇賊「滑雪版被偷了」！內行驚：這牌子超貴
40歲男星姚元浩，日前趁著疫情解封，飛到日本北海道遊玩，熱愛極限運動的他，也體驗了當地的滑雪，怎料，心愛的滑雪板卻被偷走，讓他十分著急地請求大家幫助。結果就有內行的網友一看嚇到，原來姚元浩的滑雪板非常昂貴，經常成為小偷的目標。
娛樂中心/綜合報導
姚元浩昨（6）日在臉書發文哀號，「怎麼這樣我的雪假還沒結束，為什麼為什麼要偷走我心愛的滑雪板，大家有來北海道滑雪要小心！有小偷，偷板子」，並著急地向大家求助，「右邊板尾尖尖的尾巴有受損，右邊板緣有被敲到的痕跡，有在北海道滑雪的朋友可以以幫我找找！」
貼文一岀，不僅讓網友們感到震驚，也湧入許多好友們上前關心，「太扯了吧！」、「哇賽！日本耶！竟然會發生」、「前兩天都亂丟都沒事耶，那邊治安不錯啊，應該是拿錯」，就連張震嶽都跑來留言安慰，「還是我幫你幹一張回來？」姚元浩馬上頻緩，「不行，你不是這種人！」
也有內行的網友，一看到姚元浩滑雪板的照片後指出，「Gentemstick，在日本是非常流行有名又超貴的板子。我們店有出租這個板，只要租給客人都會提醒他們要上鎖，因為這是小偷必偷的板子。」也呼籲有買Gentemstick的大家，「都要記得板不離手或是要鎖起來。」（編輯：詹鎰睿）