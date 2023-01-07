家長注意！液態玩具檢驗有4件不合格 經部提醒選購5事項
經濟部標準檢驗局今（7）日指出，與行政院消費者保護處於去（2022）年合作購買的15件「液態玩具」中，有4件玩具不符合「生物性」、「商品檢驗標識」及「中文標示」等檢測與查核，目前皆已依「商品檢驗法」相關規定，通知報驗義務人回收改正。經濟部指出，對於市場上流通的商品，每年度均訂有市場檢查計畫，除了派員追蹤調查不合格原因、作成訪談紀錄後依相關法規處理等雙重把關機制維護消費者權益外，也呼籲廠商應落實商品安全性及標示的正確性，以維護消費者安全，同時提醒消費者選購應注意是否貼附詳細中文標示等5事項。
記者鄭妤安／台北報導
為確保市售「液態玩具」安全性，行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局合作， 於去（2022）年購買15件「液態玩具」，依據國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」進行「生物性」檢測，並依據「商品檢驗法」及前述標準，查核「商品檢驗標識」及「中文標示」，結果在「生物性」檢測中有1件不符合，「中文標示」查核中有2件不符合，「商品檢驗標識」查核也有1件不符合。
標準檢驗局說明，「液態玩具」是指具液態、黏稠或成分中含水比例高的玩具，像是史萊姆黏土玩具、指畫顏料、吹泡泡玩具等，兒童使用該玩具時，會直接與本體液態狀接觸，若長期使用生物性不符合規定的產品，容易引發過敏性皮膚炎。
標準檢驗局表示，此次「生物性」、「商品檢驗標識」及「中文標示」等4件不符合者，皆已依「商品檢驗法」相關規定，通知報驗義務人回收改正。
標準檢驗局指出，「液態玩具」已列為應施檢驗玩具商品，應於進入市場前完成檢驗程序，對於市場上流通的商品，每年度均訂有市場檢查計畫，倘若發現不合格者，將立即派員追蹤調查不合格原因，並在作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。
標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性及標示的正確性，以維護消費者安全，同時，也提醒消費者，選購及使用玩具，首先應注意購買有貼附「商品檢驗標識」的玩具，以及注意是否貼附詳細中文標示，同時也應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。
另外，在選擇適合兒童年齡的玩具時，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，以避免不必要的傷害，在使用玩具前後應保持洗手習慣，並注意使用時間，也應隨時警惕，勿讓孩童將玩具碰觸口中，以免攝入塑化劑、重金屬等有害物質。