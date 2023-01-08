房市／量縮價揚！竹北園區客對這2種產品有「群聚效應」

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第2種產品為精華地段的產品，陳忠智舉例，走路3分鐘到竹北高鐵站的產品與騎車10分鐘到高鐵站的產品，在買氣上就有很顯著的差異，尤其園區客喜歡買屋齡新的產品，同樣總價的產品，即使離高鐵站近的產品坪數約小5坪左右，園區客還是會以地段佳、屋齡新為優先考量。
而目前中古屋市場上釋出物件不多，陳忠智分析，主因在於過去屋主持有的成本低，以2房為例，5年前購買的成本總價約700多萬，現在可以出售1500萬，而許多科技業屋主收入高，可能早就繳清貸款，因此沒有急需資金需求；而買方對於中古屋更因國際情勢通膨、升息等議題持觀望態度，因此交易量縮減。
但實際有居住需求的園區客，年薪平均都在200萬上下，若是雙薪家庭，大多可以負擔總價2000多萬的房屋，有購屋需求大多會選擇預售案，預售案買氣持續有所支撐，也呈現雖然竹北交易量縮減，但平均住宅大樓單價卻上揚的情形。
不過，陳忠智觀察，近期因預售禁止換約修法議題，目前立法院已一讀通過，未來若是正式實施上路，未來新屋開價若是讓消費者卻步、預售屋又不可換約的情況下，將導致消費者選擇產品項目縮減，反而只能轉戰中古屋市場，首選為屋齡10年內產品，次要20年內中古屋產品為需求。