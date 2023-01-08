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房市／量縮價揚！竹北園區客對這2種產品有「群聚效應」

▲信義房屋專家分析，竹北園區客對於指標建商與精華地段的產品有群聚效應。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋專家分析，竹北園區客對於指標建商與精華地段的產品有群聚效應。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

根據竹北地政事務所111年第三季實價登錄統計分析，竹北市的建物移轉棟數為4510棟，較去年同期的建物移轉棟數7598棟相比，減幅40%，但住宅大樓平均單價33.8萬，卻與去年同期27.4萬相較，增加23%，專家分析，主因竹北的中古屋願意追價的購屋族不多，但園區客仍偏好選擇地段好、屋齡新的指標建商產品，因此雖然整體交易量減少，但房價仍因預售屋買氣持續而有所支撐。

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信義房屋竹北嘉豐店專案經理陳忠智表示，竹北購屋族對於以下2種產品仍有「群聚效應」，第1種產品為指標建商推出的產品，尤其去年房市大好時，竹北的新古大樓釋出少、看屋都得抽號碼牌，且因屋主開價都在行情之上，導致新古大樓總價與預售案差不多，許多購屋族群寧願選擇屋齡新的預售產品，若是指標建商推出的案子，更是趨之若鶩，因此也可看到近期竹北預售案有開價7-8字頭，就是看準消費者有此心態。

第2種產品為精華地段的產品，陳忠智舉例，走路3分鐘到竹北高鐵站的產品與騎車10分鐘到高鐵站的產品，在買氣上就有很顯著的差異，尤其園區客喜歡買屋齡新的產品，同樣總價的產品，即使離高鐵站近的產品坪數約小5坪左右，園區客還是會以地段佳、屋齡新為優先考量。

而目前中古屋市場上釋出物件不多，陳忠智分析，主因在於過去屋主持有的成本低，以2房為例，5年前購買的成本總價約700多萬，現在可以出售1500萬，而許多科技業屋主收入高，可能早就繳清貸款，因此沒有急需資金需求；而買方對於中古屋更因國際情勢通膨、升息等議題持觀望態度，因此交易量縮減。

但實際有居住需求的園區客，年薪平均都在200萬上下，若是雙薪家庭，大多可以負擔總價2000多萬的房屋，有購屋需求大多會選擇預售案，預售案買氣持續有所支撐，也呈現雖然竹北交易量縮減，但平均住宅大樓單價卻上揚的情形。

不過，陳忠智觀察，近期因預售禁止換約修法議題，目前立法院已一讀通過，未來若是正式實施上路，未來新屋開價若是讓消費者卻步、預售屋又不可換約的情況下，將導致消費者選擇產品項目縮減，反而只能轉戰中古屋市場，首選為屋齡10年內產品，次要20年內中古屋產品為需求。
 

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