郭彥甫成功當爸「全因周杰倫1動作」？小S驚：其實是他的
41歲藝人郭彥甫於2014年與妻子結婚後，順利在2020年喜獲兒子，為他的繪畫人生再添新的色彩。不過，郭彥甫日前就在節目上分享，其實他跟周杰倫有聊過天，而且老婆當初會懷孕，周杰倫也有幫忙，結果立刻被主持人小S笑虧，「其實是周杰倫的！」讓現場捧腹大笑。
娛樂中心/綜合報導
郭彥甫日前在節目《小姐不熙娣》上分享，其實他和哥哥郭彥均的個性截然不同，一個是陽光，一個是月亮，因為是雙胞胎的關係，必須經常一起出現在螢光幕上賺錢，也扛下當年節目的主持棒，直到30多歲才漸漸有所抗拒，事後也去上了心理輔導課，才深刻知道自己就是要畫畫，也幸運獲得曲家瑞、黃子佼等好友賞識，才開啟畫畫的人生。
後來郭彥甫提到，其實他曾和周杰倫私下聊天互動過，交情也常常讓很多人嚇到，沒想到熱愛收集藝術的周杰倫，當天就跟他買了2幅作品，「那兩天，我們都一直在聊天，他說他在澳洲，『那你把畫給我看一下，這兩張給我，我要買』」讓郭彥甫相當驚訝，「我沒有想要賣人欸！真的我們只是單純分享而已。」
更巧的是，郭彥甫的老婆正好在產檢，也傳來一張有小孩的超音波照片，讓他瞬間覺得很感動，「因為繪畫這件事情，讓我生命產生很多奇蹟的巧合，同一時間喔，他（周杰倫）還在介紹我要吃什麼中藥…」此刻，小S開玩笑打斷，「其實是周杰倫的...哈哈哈！所以周杰倫感覺很抱歉的說，這畫我買了齁！」隨後趕緊跟周杰倫喊話，「開玩笑的啦！杰倫，我們也是朋友，你知道嗎？」（編輯：詹鎰睿）