嚴防詐騙1／民眾財損近7億！個資外洩頻傳　哪部會負責？

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個資外洩雖然不直接等於詐騙，但不可否認的，詐騙集團掌握個資就掌握了詐騙的主要工具，在詐騙也講求精準的時代，個資更扮演了讓被害者掏出錢的關鍵資訊。奧義智慧科技創辦人叢培侃強調，取得「消費情境」對詐騙集團來說很重要，「光有個資沒有用，詐騙集團還要有個情境來設計後面的腳本，才能完成詐騙，電商是唯一有這兩個資料的」。
近年來詐騙集團除了從消費資料下手外，這兩年也擴大到社福機構的捐款資料，防止個資外洩顯然是打詐的要務之一。雖然有「道高一尺，魔高一丈」的說法，但另一個問題是這些我們註冊、購物或捐款的平台，有沒有妥善保管消費者個資？要找出問題，政大法律系兼任助理教授萬幼筠解析，要先檢視網路消費的環節有哪些。
網路消費流程中，除了消費者的電腦或網路環境外，還有電商網站設計、內部網路安全性、人為危險，到信用卡公司或第三方支付、倉儲和物流等合作廠商，都可能走漏消費者資料。許多網路平台從網站製作到維護，都是外包軟體公司，又是另一個難以管控的風險源。像是去年7月，刑事局查出詐騙集團取得國內社福機構捐款人的資料後，一年騙取超過3000萬元，單筆最高騙得506萬，不過這些個資來源並非個別社福網站，而是基金會委託代管的資訊公司被駭，一口氣取得至少45間公益社福團體的捐款者個資。
雖然網購的複雜交易環節都存在風險，又有合作廠商或供應商的多重因素，但對消費者來說，當詐騙集團說出了交易細節時，首要怪罪的就是網購平台。加上從資安角度來看，除了使用者端的問題外，多半都是線上購物網站能夠自行處理的環節，另外從經濟部到數位發展部對個資的管理辦法更明確規範：如有委託蒐集、處理及利用個資者，委託人應適當監督受託人，也就是網路平台對外包或合作廠商的個資處理都有監督責任。
個資主管機關散落各部會 出事要找誰？
但如果業者管理有疏失，主管機關又是誰？我國的《個人資料保護法》並未設置單一專責機關，最初解釋機關為法務部，但國發會成立個資保護專案辦公室，負責協調GDPR（歐盟一般資料保護規定）相關事宜後，法務部也將《個資法》的解釋權移交國發會，但國內尚沒有《個資法》的專責機關，《個資法》條文中明訂，由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府共同辦理，因此該行業別的主管機關也負責該產業個別業者的個資管理。舉例來說，如果經營旅宿、航空業的業者發生個資外洩，主管機關為交通部；如果人力銀行發生個資外洩，主管機關則為勞動部。
至於以網路販售並無實體店面的業者則列為無店面零售業，例如知名網購平台MOMO、PC home等，主管機關原先為經濟部商業司，去年8月27日起轉移為數位部主責。值得注意的是軟體開發、資訊服務業者除了受委託人監督外，其實發生個資外洩時也有相應的主管機關管理、審查，依登記項目不同主要為數位部或經濟部管理。
憲法法庭判決3年內成立個資獨立機關 國發會動起來
其實憲法法庭去年8月時宣判健保資料庫部分違憲時，大法官在判決書中提出我國沒有獨立個資保護機關，有違憲之虞，應從判決日3年內修法或建立法制，也就是說，國內3年內應該要成立個資的獨立機關。對此國發會早就有相關研究說明，如果設立如NCC、中選會同層級的獨立機關，不僅有獨立的組織法規和財務資源，也不受其他機關指揮監督，據悉國發會目前已委託學者專家針對《個資法》修法和成立獨立機關作可行性評估。
成立像歐盟模式的獨立個資管理機關，不僅能改善當下個資權責散落各目的事業主管機關的現況，更能有更多資源投注在個資保護。台灣人權協會研究員周冠汝分析，歐盟成立個資獨立機關的想法，其實是為了提升大眾信任，在保護好個資的情況下促進資料流通。
萬幼筠也點出，歐盟談數位經濟離不開「信賴」，因為信賴是交易最大的基礎，個資外洩或詐騙都連帶推升背後的交易成本，構築出可信賴的交易環境，才能進一步提升交易效率，這就包括業者須建立良好的資安環境，妥善保護消費者個資。