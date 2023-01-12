78歲舅趕回台！陳文茜曝「生前最大願望」外婆墳前求3點

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陳文茜說，她在這個世界上最親的人是她的兩個舅舅，「尤其我的美國舅舅。四年前我開肺癌，他特別從美國趕回來。四年後，他看我狀況不太對勁，我又不小心電話中說溜嘴：我生前最大的願望是到美國您的Lake House ，如天堂的地方，再探望你們一次。」結果78歲的舅舅馬上飛回來，這幾天都和她一起住在台中，「今天又和阿姨們一起至外公外婆墳地掃墓。這三天是我生病兩年多，尤其非常辛苦的這一年，最快樂的日子」。
她當時也向外婆祈求三點，分別是「希望她的兒女們能健健康康，快快樂樂」、「希望她保佑我，這不是我最後一次有能力來看她」和「我感念這一生，她曾經給我無限的愛，使我有足夠的毅力面對生命中的起伏：更感謝她留下舅舅，使我每次在人生疾病的時候，永遠知道世界上有個親人，他會毫不猶豫的鼓勵我，使我更有能力面對現實中的一切折磨」。
當美國舅舅回去以後，她悵然若失，不過舅舅和她擁抱再見後，在高鐵上寫下一段文字：「不論我走到何處，不論時間隔得多久，我們的感情，永遠不變，互相的祝福。」讓她不禁回想起過去，「我們在外婆家一起長大，他像我的大哥哥，大我13歲。外婆在我17歲往生，當時的他不過30歲；卻自己白手起家，到美國創業，讓這個曾經因為二二八事件而潦倒的家，重新富裕。舅舅永遠都說：外婆最疼愛的是我們𠉴個，外婆走了，我的家就是妳的家。從某種心情上，我感覺外婆從來沒有真正離開我，外婆的離去不是終結，她留下舅舅、阿姨、我的媽媽繼續照顧或是陪伴我」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「美好的親情。愛一直都在」、「親情絶對是世上最無法割捨的情感，它是那麼的自然，又源源流長，永遠在心底深處，即使波瀾不興，就是懸著」、「您的文字，總是讓人動容不已，祝福您平安」、「祝福平安喜樂」、「有情的家人」、「家人就是家人～家人給了妳莫大的勇氣，所以，文茜有更大的勇氣與力量，好好地，期盼下次與舅舅的相聚～」、「感恩永遠勵志的文字」。（編輯：郭佩蓉）
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