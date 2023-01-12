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78歲舅趕回台！陳文茜曝「生前最大願望」外婆墳前求3點

▲陳文茜10日在臉書透露「生前最大願望」。（圖／翻攝陳文茜FB）
▲陳文茜10日在臉書透露「生前最大願望」。（圖／翻攝陳文茜FB）

娛樂中心／綜合報導

64歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，靜養一段時間逐漸康復，豈料近來身體每下愈況，更曾透露免疫系統出問題、下肢末端血管破裂、腦下垂體功能喪失，全身水腫等，每天都要服用多種藥物，讓她看透生命。近日，她脫口「生前最大願望」，讓旅美的舅舅馬上飛回台灣陪伴她，還一起到外婆的墳墓前祈求3項願望。

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陳文茜10日在臉書發文，表示：「生病的這兩年，加上去年疫情嚴重後，我被醫生下令隔離。」也因為她不能打莫德納疫苗，使她近8個月以來，幾乎處於與世隔絕的狀態。若是有朋友探訪，她心中的歡愉及感念，也難以言喻，雖然她多數時候能接受孤獨，似乎也樂於隔離人生，不過她認為：「人可以離群索居，但任何狀況下，親情永遠是我們最後割捨不下的情感。那是親中之親，愛中之愛」。

陳文茜說，她在這個世界上最親的人是她的兩個舅舅，「尤其我的美國舅舅。四年前我開肺癌，他特別從美國趕回來。四年後，他看我狀況不太對勁，我又不小心電話中說溜嘴：我生前最大的願望是到美國您的Lake House ，如天堂的地方，再探望你們一次。」結果78歲的舅舅馬上飛回來，這幾天都和她一起住在台中，「今天又和阿姨們一起至外公外婆墳地掃墓。這三天是我生病兩年多，尤其非常辛苦的這一年，最快樂的日子」。

▲64歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期。（圖／翻攝陳文茜FB）
▲64歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期。（圖／翻攝陳文茜FB）
她當時也向外婆祈求三點，分別是「希望她的兒女們能健健康康，快快樂樂」、「希望她保佑我，這不是我最後一次有能力來看她」和「我感念這一生，她曾經給我無限的愛，使我有足夠的毅力面對生命中的起伏：更感謝她留下舅舅，使我每次在人生疾病的時候，永遠知道世界上有個親人，他會毫不猶豫的鼓勵我，使我更有能力面對現實中的一切折磨」。

當美國舅舅回去以後，她悵然若失，不過舅舅和她擁抱再見後，在高鐵上寫下一段文字：「不論我走到何處，不論時間隔得多久，我們的感情，永遠不變，互相的祝福。」讓她不禁回想起過去，「我們在外婆家一起長大，他像我的大哥哥，大我13歲。外婆在我17歲往生，當時的他不過30歲；卻自己白手起家，到美國創業，讓這個曾經因為二二八事件而潦倒的家，重新富裕。舅舅永遠都說：外婆最疼愛的是我們𠉴個，外婆走了，我的家就是妳的家。從某種心情上，我感覺外婆從來沒有真正離開我，外婆的離去不是終結，她留下舅舅、阿姨、我的媽媽繼續照顧或是陪伴我」。

貼文一出，網友也紛紛留言，「美好的親情。愛一直都在」、「親情絶對是世上最無法割捨的情感，它是那麼的自然，又源源流長，永遠在心底深處，即使波瀾不興，就是懸著」、「您的文字，總是讓人動容不已，祝福您平安」、「祝福平安喜樂」、「有情的家人」、「家人就是家人～家人給了妳莫大的勇氣，所以，文茜有更大的勇氣與力量，好好地，期盼下次與舅舅的相聚～」、「感恩永遠勵志的文字」。（編輯：郭佩蓉）

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