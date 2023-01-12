「嵐」松本潤變小孬孬！當《家康》見人被殺 秒拔腿落跑
日本天團「嵐」成員松本潤挑戰大河劇《怎麼辦家康》，劇中飾演歷史名將德川家康，第一集播出後笑翻觀眾，直呼「根本就在整松本潤！」戲劇一開始松本潤就在雨中狼狽逃亡，大喊：「我怎麼這麼衰！」接著講述他原本愛玩娃娃，對背負國家使命沒興趣，靠著一次過肩摔對決，娶得美嬌娘有村架純，但結婚生子的過程，松本潤卻遇上戰火被迫站上第一線，老婆一聽聞老公只是負責送軍糧，鬆一口氣回：「你本來就懦弱愛哭，常掛著鼻涕。」他也沒有要掩飾自己不夠Man，連聲贊同回「對啊對啊！」可說是老婆認證的小孬種。
記者陳雅蘭/綜合報導
松本潤上火線後才發現，為了運送軍糧他依然得帶隊出征、攻打敵軍，好不容易達成任務，卻遲遲等不到大軍持援，這時傳出他們的指揮官遭襲，被岡田准一飾演的織田信長砍頭殺害，松本潤得知消息後瑟瑟發抖，竟然還拔腿落跑。有趣的是，岡田准一騎馬進攻說的那句台詞，「給我等著，竹千代（德川家康的乳名），我可愛的小白兔！」企圖展現野狼吃小白兔的恐懼來襲，卻讓網友歪樓評論「太攻了」，「光聽這句台詞很糟糕耶」、「這是要搞官方CP的意思嗎？」。
《怎麼辦家康》1月9日起，每週一晚間在Hami Video更新，該平台也有上架《Get Ready！》、《要是說了100萬次就好了》、《孤獨的美食家2023跨年特別篇》、《警視廳局外人》、《陷阱戰爭》、《重啟人生》、《星夜》等。