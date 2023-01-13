打造幸福社區 黃偉哲表揚21個防暴社區組織與志工團隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，南市積極配合中央強化社會安全網計畫，整合社政、警政、衛政、教育等跨局處資源共同防治暴力，但防治工作除靠政府部門積極推動外，更需仰賴社區鄰里的力量，才能更有效阻止暴力事件發生，感謝民間夥伴及志工這幾年來對於防暴工作的投入，期盼藉此帶動更多社區組織及志願團體參與，持續努力推動防暴工作，在公私協力的努力下，強化「社會安全網」，讓台南成為最幸福宜居的安全城市。
社會局局長盧禹璁表示，社會局自105年起培力在地社區及鄰里組織主動出擊，持續運用社區資源宣導反暴觀念，社區夥伴就近關心左鄰右舍，超前部署防止暴力發生，至去(111)年底南市已有17個社區組織參及4個志工團體參與初級預防輔導計畫。投身防暴宣導工作20餘載的防暴志工團隊長蘇玉蘭表示，一路走來看見自己和志工伙伴們的付出，讓正確防暴知識深植在人心，進而降低孩子們遭受家暴或兒虐的風險，是自己最有成就感的事情。
今日受表揚的21個單位為，「領航社區」南區明德及金華2個社區發展協會、「初級預防社區」為大內環湖、東區復興、後壁新東、南區大林等社區發展協會、北區雙安里、中西區郡王里、南區文華里、新昌里、新興里、明亮里與鯤鯓等里辦公處及鎮轅境頂土地公廟管理委員會等12個社區組織。
另還有3個今年首度加入初級預防的南區大恩、白雪社區發展協會及社團法人佳田社區關懷協會等3個防暴社區生力軍及臺南市家防中心志工隊、「i.護.好」幸福家庭防暴防治退休菁英宣導團、小紅帽教育宣導團及社團法人台南市觀護協會等4個志工團體共同投入台南市社區防暴工作，協力守護社區民眾安全。