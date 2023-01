名家論壇》沈怡昕／《鋒迴路轉：抽絲剝繭》影評

▲「偵探白朗」鮮明設定令人很快就聯想到英國推理小說「謀殺天后」阿嘉莎克莉絲蒂筆下的偵探白羅。(圖/美聯社/達志影像)

導演強生坦言「偵探白朗」系列的靈感來源,是曾創作《東方快車謀殺案》英國推理小說「謀殺天后」阿嘉莎克莉絲蒂小說,《鋒迴路轉:抽絲剝繭》更是受克莉絲蒂小說《陽光下的罪惡》(Evil Under the Sun)啟發,強生表示在疫情中感受到重拾旅遊的渴望,促使他完成這個劇本。阿嘉莎克莉絲蒂的推理小說不離「本格派」特質,本格派小說基本原則不脫「密閉空間」原則,也就是所謂的「暴風雨山莊」。每當兇案發生,因為種種因素,人無法向外求援,而兇手已經在密閉空間中,隨著血腥慘案繼續發生,偵探最終將揭開事件真相揪出兇手;阿嘉莎克莉絲蒂卻總能別出心裁,在不同作品中革新推理小說邊界,克莉絲蒂的「本格派」是將英國二戰後的社會的場景、職業、交通工具化作本格派推理的敘事工具,將故事場景帶離傳統推離小說的「山莊」,而開始將移動中的「旅行」加入本格推理中。本片作為一個度假島嶼命案,導演強生卻直指另一個重要靈感來源是來自一部1973年的好萊塢片《最後的希拉》(The Last of Sheila),故事發生在行駛於地中海的遊艇上,由曾飾演《東方快車謀殺案》、好萊塢才子安東尼柏金斯(Anthony Perkins)、與其摯友——音樂家史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)唯一的劇本創作。柏金斯以希區考克《驚魂記》主角的形象深植人心,他深知人心曲折暗面,對謀殺故事深具敏銳品味,博得名導如奧森威爾斯、希區考克的愛,更是這些以「難搞」出名大導私人晚宴的座上賓。《最後的希拉》主角必須在遊艇靠岸從船上乘客中找出謀殺自己妻子的真兇,柏金斯理所當然地把自己最擅長的名流細膩觀察都放進這份劇本中,但在創作完《最後的希拉》後他卻不想演這部片。無論摯友桑坦怎麼說服都沒有用。本片讓桑坦以客串角色現身大螢幕,也算是導演強生致敬影史一番心意。總之,無論是克莉絲蒂的小說,或是柏金斯與桑坦的故事劇本,都是戰後到七零年代社會的產物;但無論是《鋒迴路轉》豪宅謀殺案、或《抽絲剝繭》的異國渡假孤島懸案,畢竟是發生在二零一零年代之後,現代人的旅遊比過往更方便,也更容易被各種通訊軟體打擾。《抽絲剝繭》的致命弱點其實就藏在電影開場富豪炫耀的那些時髦科技產品裡面。