名家論壇》沈怡昕／《鋒迴路轉：抽絲剝繭》影評

《鋒迴路轉：抽絲剝繭》是編劇、導演強生筆下人物「偵探白朗」（Benoit Blanc）系列第二部。雖說如此，本片卻不是2019年《鋒迴路轉》（Knives Out）的續集。故事描述偵探白朗（丹尼爾克雷格飾演）意外收到美國鉅亨布朗（艾德華諾頓飾演）豪華渡假小島「劇本殺」（Murder mystery game）的邀請函，但他其實根本不在名單之內。
大亨布朗的賓客名單中，包含了州長、健身KOL、時尚名人，還有自家企業的首席科學家、被他鬥垮的前事業夥伴。是誰把自已的邀請函寄給了白朗呢？這後面隱藏了一起將要發生的謀殺案，而所有人都有動機，但兇手又是誰呢？
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2020年代我們其實沒有太多機會能被困在一座孤立無援的荒島，而《抽絲剝繭》的主角就在孤島遇到命案其實也不太慌張，停電還有手機，因為沒有暴雪、沒有斷網，警察不久會就會抵達。事實上，《抽絲剝繭》直到全片的一半，犧牲者才真正躺在客廳中；當島主布朗大吼「我會被殺死嗎？」，其實應該不少觀眾思考的是「『終於』出現屍體了！」
導演強生坦言「偵探白朗」系列的靈感來源，是曾創作《東方快車謀殺案》英國推理小說「謀殺天后」阿嘉莎克莉絲蒂小說，《鋒迴路轉：抽絲剝繭》更是受克莉絲蒂小說《陽光下的罪惡》（Evil Under the Sun）啟發，強生表示在疫情中感受到重拾旅遊的渴望，促使他完成這個劇本。
阿嘉莎克莉絲蒂的推理小說不離「本格派」特質，本格派小說基本原則不脫「密閉空間」原則，也就是所謂的「暴風雨山莊」。每當兇案發生，因為種種因素，人無法向外求援，而兇手已經在密閉空間中，隨著血腥慘案繼續發生，偵探最終將揭開事件真相揪出兇手；阿嘉莎克莉絲蒂卻總能別出心裁，在不同作品中革新推理小說邊界，克莉絲蒂的「本格派」是將英國二戰後的社會的場景、職業、交通工具化作本格派推理的敘事工具，將故事場景帶離傳統推離小說的「山莊」，而開始將移動中的「旅行」加入本格推理中。
本片作為一個度假島嶼命案，導演強生卻直指另一個重要靈感來源是來自一部1973年的好萊塢片《最後的希拉》（The Last of Sheila），故事發生在行駛於地中海的遊艇上，由曾飾演《東方快車謀殺案》、好萊塢才子安東尼柏金斯（Anthony Perkins）、與其摯友——音樂家史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）唯一的劇本創作。柏金斯以希區考克《驚魂記》主角的形象深植人心，他深知人心曲折暗面，對謀殺故事深具敏銳品味，博得名導如奧森威爾斯、希區考克的愛，更是這些以「難搞」出名大導私人晚宴的座上賓。
《最後的希拉》主角必須在遊艇靠岸從船上乘客中找出謀殺自己妻子的真兇，柏金斯理所當然地把自己最擅長的名流細膩觀察都放進這份劇本中，但在創作完《最後的希拉》後他卻不想演這部片。無論摯友桑坦怎麼說服都沒有用。本片讓桑坦以客串角色現身大螢幕，也算是導演強生致敬影史一番心意。
總之，無論是克莉絲蒂的小說，或是柏金斯與桑坦的故事劇本，都是戰後到七零年代社會的產物；但無論是《鋒迴路轉》豪宅謀殺案、或《抽絲剝繭》的異國渡假孤島懸案，畢竟是發生在二零一零年代之後，現代人的旅遊比過往更方便，也更容易被各種通訊軟體打擾。《抽絲剝繭》的致命弱點其實就藏在電影開場富豪炫耀的那些時髦科技產品裡面。
導演強生坦言「偵探白朗」系列的靈感來源，是曾創作《東方快車謀殺案》英國推理小說「謀殺天后」阿嘉莎克莉絲蒂小說，《鋒迴路轉：抽絲剝繭》更是受克莉絲蒂小說《陽光下的罪惡》（Evil Under the Sun）啟發，強生表示在疫情中感受到重拾旅遊的渴望，促使他完成這個劇本。
阿嘉莎克莉絲蒂的推理小說不離「本格派」特質，本格派小說基本原則不脫「密閉空間」原則，也就是所謂的「暴風雨山莊」。每當兇案發生，因為種種因素，人無法向外求援，而兇手已經在密閉空間中，隨著血腥慘案繼續發生，偵探最終將揭開事件真相揪出兇手；阿嘉莎克莉絲蒂卻總能別出心裁，在不同作品中革新推理小說邊界，克莉絲蒂的「本格派」是將英國二戰後的社會的場景、職業、交通工具化作本格派推理的敘事工具，將故事場景帶離傳統推離小說的「山莊」，而開始將移動中的「旅行」加入本格推理中。
本片作為一個度假島嶼命案，導演強生卻直指另一個重要靈感來源是來自一部1973年的好萊塢片《最後的希拉》（The Last of Sheila），故事發生在行駛於地中海的遊艇上，由曾飾演《東方快車謀殺案》、好萊塢才子安東尼柏金斯（Anthony Perkins）、與其摯友——音樂家史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）唯一的劇本創作。柏金斯以希區考克《驚魂記》主角的形象深植人心，他深知人心曲折暗面，對謀殺故事深具敏銳品味，博得名導如奧森威爾斯、希區考克的愛，更是這些以「難搞」出名大導私人晚宴的座上賓。
《最後的希拉》主角必須在遊艇靠岸從船上乘客中找出謀殺自己妻子的真兇，柏金斯理所當然地把自己最擅長的名流細膩觀察都放進這份劇本中，但在創作完《最後的希拉》後他卻不想演這部片。無論摯友桑坦怎麼說服都沒有用。本片讓桑坦以客串角色現身大螢幕，也算是導演強生致敬影史一番心意。
總之，無論是克莉絲蒂的小說，或是柏金斯與桑坦的故事劇本，都是戰後到七零年代社會的產物；但無論是《鋒迴路轉》豪宅謀殺案、或《抽絲剝繭》的異國渡假孤島懸案，畢竟是發生在二零一零年代之後，現代人的旅遊比過往更方便，也更容易被各種通訊軟體打擾。《抽絲剝繭》的致命弱點其實就藏在電影開場富豪炫耀的那些時髦科技產品裡面。
然而，此處偵探白朗卻迅速釐清大多數嫌疑人並無殺人動機，還藉旁白跟觀眾交代，於是偵探「必須要在時限內解決命案」的張力消失了。換句話說，這樁懸案「疑而不懸」。
《抽絲剝繭》「頭重腳輕」的結構安排，來自於它的冗長開場，通過邀請函介紹人物，直到電影進入第二章節，通過偵探白朗之口，電影才以「倒敘」旁白，向我們富豪布朗的前夥伴之死，與邀請函如何來到他手上的來龍去脈。其實，系列第一作《峰迴路轉》也有這樣的特徵：花費相當長的時間介紹人物出場、解釋大家來到荒島、豪宅前因後果的電影結構。雖然推理場景、推理過程、殺人手法合乎邏輯，卻缺乏驚喜，像在拖時間。
這樣的結構設計讓故事偏離強生承諾我們的克莉絲蒂感，而如果這是一部「本格派」小說的改編電影，這些比起解謎更不精彩的前言、鋪陳，事實上不會顯得那麼冗長，反倒因為推理小說的解謎章節會有足夠的篇幅支撐結構的後半段。但，改編電影卻往往時常容易陷入如此這樣的困境，《峰迴路轉》與《抽絲剝繭》花費相當長的時間介紹人物出場、解釋大家來到荒島、豪宅前因後果的電影結構，這種頭重腳輕的安排結構，卻同樣令的讓人想起名導薛尼盧梅（Sidney Lumet）改編的克莉絲蒂電影《東方快車謀殺案》（1973）。
在薛尼盧梅這部有著超級奢華卡司的知名改編作品中，雖然結構頭重腳輕，但他卻巧妙的把推理藏在人物介紹中，因此在結尾時同樣讓人享受「本格派」的解謎樂趣。至於勞勃阿特曼（Robert Altman）推理名作《迷霧莊園》（Gosford Park，2001），電影進行到三分之二還在介紹人物，則是勞勃阿特曼「群星美學」的究極展現，這儼然成為電影對傳統文學敘事疆界的挑戰，也完全地偏離了本格派推理範疇。
反過來說，「頭重腳輕」、偏離本格派推理原則的文學改編電影，在影史已有前例，而強生這套同樣有著奢華卡司「白朗」偵探系列，或許可說是借鏡盧梅、阿特曼採用的電影手法—通過大明星的魅力、電影鏡頭的奇觀特效博取觀眾目光。
《抽絲剝繭》顯示了比起推理的抽絲剝繭，強生更較擅長好萊塢電影對視覺奇觀的空間調度。電影通過壓縮情節，壓縮推理解謎過程，放大部分可以發生「動作」張力的推理場面，製造電影的「爽感」。因此前半對就算很拖沓，只要明星表演質量穩定，不斷出場的大明星、加上不時現身的驚喜客串彩蛋，不至於讓觀眾離場，再通過音樂、剪輯、特效，加快節奏，讓觀眾能撐到他最想賣的「場面」才是重點。
《抽絲剝繭》電影中，導演、編劇強生在結尾製造了不少劇影動感的「場面調度」，那些停電孤島上的追逐、陰謀、殺戮，其實比最後的解謎、報復更具活力；因此，無論是「死而復活的橋段」或者「燃燒的《蒙娜麗莎的微笑》」，確實都動感十足。台灣觀眾無緣在戲院見識本片「戲院體驗」是否加倍動感，但年假期間窩在家中只得緊盯串流平台看，當然仍舊樂趣十足。
這讓我們不禁思考，其實不需要推理故事，我們直接看到「燃燒的《蒙娜麗莎的微笑》」是不是也能同樣「歡樂」呢？電影真的需要一個推理故事嗎？
強生曾經說，《鋒迴路轉》的劇本創作過程中，其實完全沒有考慮到刀刃出鞘（knives Out）的橋段，其英文片名來「Knives Out」其實來自英搖天團「電台司令」名曲；《抽絲剝繭》故技重施，「Glass Onion」則取自披頭四名曲。或許，「致敬」一直就是強生作品的一個重要「精神」，早在《迴路殺手》（Looper，2012）故事核心的「輪迴」概念，就是致敬美國硬科幻小說先驅羅伯特海萊恩代表作《All You Zombies》。
強生「白朗系列」致敬克莉絲蒂的重點，絕對不在其本格派推理過程，卻讓「克莉絲蒂」成為了一層華美的包裝。如果克莉絲蒂對推理小說，包含了帶著故事離開英國鄉間豪宅，走向異國情調度假勝地、火車、輪船；雷恩強生《峰迴路轉》與《抽絲剝繭》對電影史、文學改編電影、推理電影的貢獻，可能是通過了星光和場面調度，反映了疫情前與後，關鍵時間點前後，觀眾對獵奇「上流世界」的慾望。
比起《寄生上流》在奇觀之於，對階級「翻轉」前後的主人翁的前世今生，有著簡潔有力的觀察，強生的「推理故事」越來越與「推理」脫節，是不是一種對於刻畫自己好萊塢金童「作者印記」的癡迷呢？科技日新月異，本格派推理敵不過現代科技進步，而作者號稱致敬的原創作品，很多時候顯得詞窮比生猛多一些，就算故事邏輯經得起基本邏輯，卻在情感上難以喚起多數現代人的生活經驗。
這點，剛好讓筆者想起了《抽絲剝繭》主人翁富豪島主「布朗」的心魔。或許，這種心魔不僅只是「有錢真好」的瘋狂富作用，更多的卻是一種好學生面對「原創故事」之艱難的困窘與掙扎。