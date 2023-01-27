俄軍剋星？美援31輛M1組「坦克營」　拜登：烏克蘭將反攻

俄羅斯虎姑婆？吃小孩的森林女巫「芭芭雅嘎」亦正亦邪

▲俄羅斯的「虎姑婆」芭芭雅嘎形象多變，經常在影視遊戲或不同童話故事中出現。（圖／維基百科／維克托·瓦斯涅佐夫所繪）
▲俄羅斯的「虎姑婆」芭芭雅嘎形象多變，經常在影視遊戲或不同童話故事中出現。（圖／維基百科／維克托·瓦斯涅佐夫所繪）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭的歷史複雜難解，不過他們承襲了一定程度的文化脈絡，有些故事與神話就這麼一起被人們訴說、紀錄、歌詠了下來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣有著「虎姑婆」的地方傳說，告誡孩子們不可做壞事、說謊，否則山林裡的巫婆就會吃掉他們；而在俄羅斯也有這麼一號人物，他的名字是「芭芭雅嘎（Баба Яга）」，意味著「森林中的老巫婆」。

芭芭雅嘎傳說中住在有雞腳支撐的農舍中，圍繞房子四周的是人骨做成的圍牆，她有一隻瘦骨嶙峋的腳，視力極差因此平常都得靠嗅覺探知，據說她的身體有一半在木臼中，可以利用木臼飛行。

▲捷克作曲家德沃夏克所作之歌劇《露莎卡》（Rusalka）正是斯拉夫神話中的水仙。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克作曲家德沃夏克所作之歌劇《露莎卡》中，右邊的女巫正是芭芭雅嘎。（圖／美聯社／達志影像）
鄉野傳奇中，住在森林中的芭芭雅嘎與動物有密不可分的關係，她可以指揮、統帥動物，甚至可以變身成森林中的野獸，許多兇悍的熊、虎都臣服於她的命令。

在傳統斯拉夫神話中，想到她就會令人想到死亡，但事實上，芭芭雅嘎具有亦正亦邪的雙面形象，多數故事將她塑造成喜歡打劫人、使用黑魔法的老巫婆，但在某些童話故事中，她其實是類似嚴格的女教師，成為主角的幫手，幫助主角達到目的。

在繪本「芭芭雅嘎婆婆」裡，芭芭雅嘎其實是一個身居森林深處的寂寞老奶奶，平常喬裝成普通的老太太，藉由幫助忙碌的地方媽媽們，可以跟天真善良的孩子們朝夕相處，一反她「嚴厲」、「邪惡」、「恐怖」的一面，反倒呈現芭芭雅嘎渴望成為慈藹奶奶的形象。

而在動作片《捍衛任務》中的俄羅斯黑幫也形容令他們聞風喪膽的對手John Wick（基努李維飾）為如同「芭芭雅嘎」般的狠角色；動畫片《神隱少女》的湯婆婆則是更普遍大眾可以聯想到芭芭雅嘎的經典形象，她有著巫術與魔法，同時具備可能是好人，也可能是壞人的形象。

▲原PO好奇「宮崎駿最頂的動畫是哪一部」，貼文一出，答案竟不是神隱少女，網友全讚「這部」是巔峰。（圖／翻攝自Twitter@JP_GHIBLI）
▲宮崎駿動畫片《神隱少女》中，湯婆婆和錢婆婆有著芭芭雅嘎雙面形象的寓意。（圖／翻攝自Twitter@JP_GHIBLI）
事實上，芭芭雅嘎就和不少文明神話中的女巫類似，這些部落裡的老太太有著照顧他人、專精農作、養畜、草藥和特定知識，又習慣照顧他人，因此被塑造成這些帶有威嚴的長者形象，下次看到類似的角色出現時不妨想想看是不是就是芭芭雅嘎吧！

俄羅斯動員兵母親發出挑戰　要求蒲亭回應她們

俄羅斯空襲烏克蘭　澤倫斯基：猶如打了G20一巴掌

俄羅斯攻擊癱瘓電力設施　烏克蘭：供電仍在控制中

華郵：俄羅斯伊朗達協議　協助俄製數百架無人機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀