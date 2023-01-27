俄羅斯虎姑婆？吃小孩的森林女巫「芭芭雅嘎」亦正亦邪

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芭芭雅嘎傳說中住在有雞腳支撐的農舍中，圍繞房子四周的是人骨做成的圍牆，她有一隻瘦骨嶙峋的腳，視力極差因此平常都得靠嗅覺探知，據說她的身體有一半在木臼中，可以利用木臼飛行。
鄉野傳奇中，住在森林中的芭芭雅嘎與動物有密不可分的關係，她可以指揮、統帥動物，甚至可以變身成森林中的野獸，許多兇悍的熊、虎都臣服於她的命令。
在傳統斯拉夫神話中，想到她就會令人想到死亡，但事實上，芭芭雅嘎具有亦正亦邪的雙面形象，多數故事將她塑造成喜歡打劫人、使用黑魔法的老巫婆，但在某些童話故事中，她其實是類似嚴格的女教師，成為主角的幫手，幫助主角達到目的。
在繪本「芭芭雅嘎婆婆」裡，芭芭雅嘎其實是一個身居森林深處的寂寞老奶奶，平常喬裝成普通的老太太，藉由幫助忙碌的地方媽媽們，可以跟天真善良的孩子們朝夕相處，一反她「嚴厲」、「邪惡」、「恐怖」的一面，反倒呈現芭芭雅嘎渴望成為慈藹奶奶的形象。
而在動作片《捍衛任務》中的俄羅斯黑幫也形容令他們聞風喪膽的對手John Wick（基努李維飾）為如同「芭芭雅嘎」般的狠角色；動畫片《神隱少女》的湯婆婆則是更普遍大眾可以聯想到芭芭雅嘎的經典形象，她有著巫術與魔法，同時具備可能是好人，也可能是壞人的形象。
事實上，芭芭雅嘎就和不少文明神話中的女巫類似，這些部落裡的老太太有著照顧他人、專精農作、養畜、草藥和特定知識，又習慣照顧他人，因此被塑造成這些帶有威嚴的長者形象，下次看到類似的角色出現時不妨想想看是不是就是芭芭雅嘎吧！