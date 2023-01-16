5度動刀！星座專家安格斯開心臟手術 求粉絲：幫我集氣
經常在綜藝節目為明星解說運勢的星座專家安格斯，昨（15）日自曝人躺在慈濟醫院裡的單人房，準備要開刀動手術，由於是開胸腔的大型手術，與心臟有關，需耗時3小時，術後短時間無法在社群平台發文，特別先跟粉絲拜早年，希望大家能為他加油打氣，「開胸腔有點難笑，就用幾隻預錄影片陪你們過年，你們……就幫我集氣吧！」
記者江芷稜/綜合報導
其實，安格斯有個先天遺傳的胸疾，就是肋骨不平衡塌陷，俗稱漏斗胸，他2014年曾在臉書上透露，這個疾病會導致心臟、肺受壓迫，但自己不喜歡住院開刀，一直擱置不願手術，但總有一天得面對；並自嘲取名像「安格斯牛排」，經常被人用刀切的宿命，身體病痛不斷，因熱愛棒球、籃球運動，導致運動傷害開過四次大刀，包括右膝十字韌帶斷裂、右肩肩盂唇撕裂、左肘封閉性骨折、左胸腺體腫瘤，「這次人生第五刀，希望自癒能力還在」。
安格斯15日在臉書上發文表示，因為心臟因素，要進行開胸腔手術，農曆過年會躺在醫院內度過，所以先跟粉絲們道賀，說聲兔年快樂，「我在醫院過年，若能再打字，也起碼是一週後了」，也叮嚀網友們要記得定期健檢，多運動、健康飲食，「年輕時你曾以為的健康，上了年紀都會變脆弱的，若你青春尚在，記得學著養生」。