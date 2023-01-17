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《彈射世界》歡慶日版2週年！系列新活動登場　最高230抽

▲《彈射世界》歡慶日版2週年、系列新活動接連登場。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》歡慶日版2週年、系列新活動接連登場。（圖／遊戲橘子提供）

記者張勵德/綜合報導

遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(17)日預告，為歡慶日版2週年，即將推出豐富新內容共同慶祝！於1月18日起【新角色精選轉蛋】更新，全新劇情活動【前進吧，闇的夢中人們。】可兌換限定★5裝備與稱號，【每日1次免費10連抽轉蛋】最高可免費抽取230次！【回歸轉蛋、回歸強化、回歸禮物】符合條件的玩家回歸登入皆可領取豐富獎勵！

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▲《彈射世界》新角色精選轉蛋1月18日新登場。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》新角色精選轉蛋1月18日新登場。（圖／遊戲橘子提供）
《彈射世界》於1月18日中午12:00更新推出「新角色精選轉蛋」，其中限定★5「瑪莉娜」、限定★5「葵特」、★4「錫安」的出現機率將會上升！

-星之領導者★5「瑪莉娜」

從東京新宿漂流至異世界，橫渡七大海洋與無數星辰的女海盜。在她所見過的各種財寶當中，有兩顆寶石綻放著與眾不同的強烈光芒──為了和其光輝同在，海盜將觸角伸向了嶄新的力量。CV:伊藤静。

▲《彈射世界》角色「瑪莉娜」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「瑪莉娜」。（圖／遊戲橘子提供）
-陰陽連的新門生★5「葵特」

在超乎常人的「魔法使」之中，也稱得上是特別具備著罕見才能的獸人少女。為了學習控制日益失控的力量，而加入陰陽連門下。每天都很開心地勤勉學習。CV:伊藤彩沙。

▲《彈射世界》角色「葵特」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「葵特」。（圖／遊戲橘子提供）
-被詛咒的情報商★4「錫安」

潛伏在帕爾佩布拉的情報商。一如既往地打著各種算盤。受到能聽見殘留意念之聲的神祕道具詛咒，而備受折磨。但他可是個即便失敗也要撈點好處的貪心男子。CV:渡辺紘。

▲《彈射世界》角色「錫安」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色「錫安」。（圖／遊戲橘子提供）
《彈射世界》於1月18日上午12:00至2月6日下午20:59，舉辦劇情活動【前進吧，闇的夢中人們。】，每日更新挑戰可獲得裝備轉蛋券，可兌換活動限定裝備：★5裝備「夢想史記」、★5裝備「WBR-01」、★4裝備「SG21」。活動期間完成劇情活動，可加碼再領取限定角色★4「壞掉的女神史黛拉」，此外，完成單人戰鬥考驗「食龍者 超級+」，可獲得「紡歪的試煉：極」限定稱號。

▲《彈射世界》全新劇情活動，前進吧，闇的夢中人們。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》全新劇情活動，前進吧，闇的夢中人們。（圖／遊戲橘子提供）

《彈射世界》迎接日版2週年紀念，免費轉蛋活動、回歸活動接連登場！1月18日起推出【每日1次免費10連抽轉蛋活動】每天可獲得1次免費10連抽，活動期間最高可免費抽取230次！

【回歸轉蛋、回歸強化、回歸禮物】符合官方條件的玩家回歸登入，皆可領取以下特別獎勵：

回歸轉蛋

為期3天！開放包含復刻限定角色的特別轉蛋。

回歸強化

再增量！將原先1天3次BOSS強化點數所增加的獎勵再增量。

回歸禮物

加碼送！另外再贈送遊戲內道具
 

▲《彈射世界》回歸獎勵活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》回歸獎勵活動。（圖／遊戲橘子提供）

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