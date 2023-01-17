《彈射世界》歡慶日版2週年！系列新活動登場　最高230抽

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-星之領導者★5「瑪莉娜」
從東京新宿漂流至異世界，橫渡七大海洋與無數星辰的女海盜。在她所見過的各種財寶當中，有兩顆寶石綻放著與眾不同的強烈光芒──為了和其光輝同在，海盜將觸角伸向了嶄新的力量。CV:伊藤静。
-陰陽連的新門生★5「葵特」
在超乎常人的「魔法使」之中，也稱得上是特別具備著罕見才能的獸人少女。為了學習控制日益失控的力量，而加入陰陽連門下。每天都很開心地勤勉學習。CV:伊藤彩沙。
-被詛咒的情報商★4「錫安」
潛伏在帕爾佩布拉的情報商。一如既往地打著各種算盤。受到能聽見殘留意念之聲的神祕道具詛咒，而備受折磨。但他可是個即便失敗也要撈點好處的貪心男子。CV:渡辺紘。
《彈射世界》於1月18日上午12:00至2月6日下午20:59，舉辦劇情活動【前進吧，闇的夢中人們。】，每日更新挑戰可獲得裝備轉蛋券，可兌換活動限定裝備：★5裝備「夢想史記」、★5裝備「WBR-01」、★4裝備「SG21」。活動期間完成劇情活動，可加碼再領取限定角色★4「壞掉的女神史黛拉」，此外，完成單人戰鬥考驗「食龍者 超級+」，可獲得「紡歪的試煉：極」限定稱號。
《彈射世界》迎接日版2週年紀念，免費轉蛋活動、回歸活動接連登場！1月18日起推出【每日1次免費10連抽轉蛋活動】每天可獲得1次免費10連抽，活動期間最高可免費抽取230次！
【回歸轉蛋、回歸強化、回歸禮物】符合官方條件的玩家回歸登入，皆可領取以下特別獎勵：
回歸轉蛋
為期3天！開放包含復刻限定角色的特別轉蛋。
回歸強化
再增量！將原先1天3次BOSS強化點數所增加的獎勵再增量。
回歸禮物
加碼送！另外再贈送遊戲內道具