不出國就能吃日本營養午餐！台3校供應群馬與茨城縣菜色

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鹿東國小負責供應茨城縣美乃濱學園食譜，菜色包括秋香飯、檸檬醬汁風味炸雞、蔬菜沙拉（佐特調大蒜風味沙拉醬）、吻仔魚拌菜、濃醇豬肉味噌湯、優酪乳；南光國小供應群馬縣川場村學校給食中心食譜，有舞菇拌飯、赤魚西京燒、梅漬小黃瓜和蕪菁、菊花拌菜、好好湯（減鹽蔬菜味噌湯）、牛奶、蘋果；建國國中供應群馬縣沼田市學校給食中心食譜，包括豆腐飯、蔥味噌烤雞、和風蒟蒻沙拉、麵疙瘩湯、蘋果、牛乳。
大享食育協會指出，3校供餐當日，除了邀請日本營養教師上線交流，同時搭配日本三信化工餐具、餐點介紹摺頁及學習單，能突破過往在台日食育交流上多以單一菜色或食材的限制，完整呈現2國學校供餐想法，進一步認識彼此的飲食文化，讓學生們在校園裡就能用味蕾遨遊八方。
鹿東國小營養師施沛君談到，之前看日本學校營養午餐照片，都覺得份量好少，學生怎麼吃得飽，直到自己實際製作後才理解，日本供應飯和湯品的份量比台灣來得多，而且使用多樣化農漁產品，所以只要理解食材特性，加上好的搭配設計，無須過度調味，就能呈現不同的料理滋味。
曾推出環遊世界主題營養午餐、製作異國料理經驗相當豐富的南光國小營養師王孟茜則說，日本學校午餐食材品項多、刀工細，對人力較為缺乏的台灣廚房來說，需要花比平常更長的時間處理。很高興能加入這項計畫，讓學生們能接觸不同國家的料理，學習尊重每道餐點，給每個食物和自己一次體驗的機會。
雲林縣北港鎮建國國中由營養師楊琇棻跟著6名廚房人員在新完工的中央廚房裡，秉持「以台灣食材做出台灣人願意吃的日本餐點」精神，完成1200人份的學校午餐。而為了這項跨國供餐計畫，學校更特別規劃「餐桌上的世界史」主題書展，以闖關活動融入雲林食材，認識大航海時期的世界各國，如何保存食材與運用異國香料開創多元飲食風貌。
大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，感謝台灣與日本的6位學校營養師和參與的師生們，下個階段將會由日本學校營養教師依照台灣營養午餐食譜來供餐，十分期待收到日方的回饋心得。