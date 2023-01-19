寒假學習不間斷！「MUSE大玩家」提供逾3000場次展演活動

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「MUSE大玩家─探索知識COOL」推薦展演活動，包括國立海洋科技博物館舉辦「台灣是世界的台灣─航海時代特展」，從海洋史、自然史及生活史的角度切入，帶領國人重新親近與認識400年來人與海洋的互動關係，從展示探索與發掘台灣海洋的豐富與多元面向。
國立台灣科學教育館辦理「環遊世界玩數學」，藉由寓教於樂且專屬國中、小學生的「數感巴士」校外教學活動，帶領學子們體驗一堂與眾不同的數學課，啟發對學習的好奇與興趣；國家圖書館辦理「世界母語日主題書展」，以推廣「世界母語日」並展出相關文學作品、影音、學習資源及主題圖書，邀請大家一起來學習。
國立台灣博物館舉辦「島．電生活—台灣電力的時代樣貌」特展，由早期畫家眼中對於「電」的風景描繪開始，進而闡述台灣來電後的文明發展，從第一盞電燈亮起、電廠林立、電網蔓延到再生能源的展露，說明「電」在台灣發展歷程中與土地共譜的時代樣貌。
國立台灣史前文化博物館則辦理「斷裂與銜接：博物館與賽夏族織藝回返之路」特展，從文物分析、脈絡調查、田野採集與物件重製等工作，使博物館典藏得以與地方脈絡重新會合，讓更多人認識賽夏族傳統服飾的內涵與織紋背後的故事，以及自身在這片土地的角色。
國立故宮博物院南部院區舉辦「文物會說話」活動，搭配「花樣何處來：一位道教皇帝對瓷器製作的影響」，推出「文物會說話」闖關地圖，讓參觀者從解謎的過程中，了解國家禮制與皇帝個人偏好對瓷器燒造設計的影響。
教育部表示，「MUSE大玩家-探索知識COOL」邀請大眾於今年寒假期間一起到國立社教機構與文化機構參與系列活動，於博物館、文化館及圖書館提供的豐富典藏品及珍貴文化資源中學習，持續探索自然科學、人文藝術與科技媒體等領域的奧秘，並藉由多元互動體驗方式促進親子共學。