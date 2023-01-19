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23 年式 Opel Mokka Edition 完售，官方特設專屬零件供應中心

▲ 23 年式 Opel Mokka Edition 完售，官方特設專屬零件供應中心
▲ 23 年式 Opel Mokka Edition 完售，官方特設專屬零件供應中心

2GameSome - 有車賞

Opel 台灣總代理 歐吉汽車在農曆新年來臨之際，銷售表現亮眼，23年原廠限量配額Mokka Edition已全數完售，足見Opel Mokka 的驚人魅力，全新Mokka擁有實用的機能性和全方位安全防護！透過經典的設計元素，打造新世代德國設計美學。即日起至1月底前下訂Mokka Elegance車型，即可享總價值超過11萬元購車優惠(含汰舊換新貨物稅補助)，包含3+1年不限里程延長保固、3年或3萬公里免費保養(共三次免費保養)和贈送首年乙式車體險等多項購車優惠；入主Mokka-e可享有3+1年不限里程延長保固優惠，讓消費者可以輕鬆入主人生第一部電動車。敬邀所有熱愛Opel的準車主們把握絕佳機會，親臨展間，體驗Opel新世代車款的獨特魅力。

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自宣布台中、台南旗艦展示暨服務中心啟動試營運以來，每日來店賞車詢問的消費者絡繹不絕，連同台北和桃園臨時籌備處人潮也從未間斷。除了積極經營經銷通路發展、持續佈局外，深化在地連結且提升服務量能更是現階段的首要任務，預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務。

Opel台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「深知除了積極拓展在地經銷服務量能外，售後服務體驗全方位提升更是刻不容緩，為提供消費者和車主最優質的用車體驗，我們將專注於人員培訓、原廠認證的售後服務，期盼在未來幾年內全方位拓展軟硬體等各方面設施與服務，讓消費者不只是買到一部優質的德國Opel汽車，更同步獲得與德國當地零時差的服務體驗。」

Opel 汽車也將持續獲得來自德國原廠全面的資源挹注，技師皆須通過Opel 德國原廠的訓練考取認證，Opel將不定時安排德國原廠技師到台灣加強訓練；同時，將在北/中/南打造專屬零件物流中心，相關原廠零件皆由歐洲直送台灣。為深耕台灣市場，Opel 台灣總代理 歐吉汽車特別設定里程10萬公里內的定保零件項目均為100%庫存，以及大範圍外觀零件存放在庫，提供日訂單和緊急六小時內零件供應至授權服務廠，縮短零件等候時間，滿足Opel在台灣市場售後服務維修零件供應需求與順暢，以符合顧客需求與期待。未來，也將因應市場需求，將陸續設置多處區域零件中心，以再縮短各區域零件供應時間。

Opel汽車矢志為消費者帶來充滿活力以及絕佳的品牌服務體驗，從多元的產品陣容、售後服務等，全方位提升客戶服務，今日正式推出Opel LINE 官方帳號，提供車主預約回廠、愛車資訊及保修歷程查詢等服務。可透過Opel LINE查詢保固到期日、驗車到期日資訊等，若愛車回廠保養，手機會同步顯示愛車已派工、維修中、已完工的狀態，隨時掌握愛車保修進度；此外，Opel LINE 還能線上即時預約保養，選擇適合自己的日期及時段，方便又快速，完整的愛車保修履歷將會完整記錄，包含進廠日、里程、服務據點、保修項目等等。除了原廠相關服務查詢外，Opel LINE更提供即時油價、罰單等便捷資訊查詢，如有相關服務和產品功能詢問，還可利用Opel LINE內建的全省經銷商服務廠資訊，立即撥打電話聯絡Opel服務廠。

此外，Opel汽車積極傾聽車主需求，不斷精進品牌體驗與售後服務，提供 365天全年無休的0800免費客服專線及24 小時道路救援服務，Opel 緊急道路救援服務提供每一位 Opel 車主保固期內，全年無休的免費道路救援服務，僅須透過免付費 Opel 客戶服務專線 0800-828-880 聯繫，即可享有台灣本島境內全天候24小時之急修、緊急拖吊救援服務，讓車主的每個旅程都更加安心順暢。

用車需求隨著新春假期到來進入高峰期，Opel 展示中心將營業至1月20日(二)小年夜當日，並且於1月26日（四）初五全面恢復營業，歡迎消費者利用年假時光親臨賞車。

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