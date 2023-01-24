影／台灣與東南亞的藝文橋樑　湄公河文化中心專訪

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接受記者專訪時，李慧珍也談到這一路以來時常接收到的問題，像是「跟東南亞國家進行藝文交流有什麼實質的好處？」、「為什麼是這些國家呢？」和「台灣藝文工作者相對有政府的資源，為何或是如何要與東南亞的朋友有更多的往來或是合作呢？」面對總總的問題，李慧珍認為，台灣是多元族群的移民社會，近代政治與社會變遷的複雜性不在話下，然而，台灣一直在邁向一個民主化的、學習擁抱多元的社會發展和成長的經驗，藝術文化一直在國家資源分配的藍圖上，雖然藝文工作者並不滿意資源分配的總總現況，但是事實上，透過文化政策資源的持續挹注，確實也使台灣的藝術文化的發展有一定的成績，台灣的藝文工作者關注的面向和社會參與很廣泛，台灣民間的藝文活力豐沛，也有許多國際往來合作的經驗，這些都可以做為東南亞夥伴的參考。
李慧珍指出，過去將近五年的工作，也有和其他的亞洲工作者、藝文單位或關注社會發展的組織的合作，範圍涵蓋多個國家例如菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、新加坡、澳洲、中國、日本、韓國等等。「我們已經清楚地將自己定位為是一個以亞洲為範疇的平台型組織，然而湄公河區域及台灣，仍然是我們投入資源促進區域藝術文化性的、社會性的、民間性的往來和合作的主要聚焦地。」
由於積極促進台灣和東南亞之間的民間交流，國際生活藝術組織台灣辦公室進駐台北空總舊址，受到文化部支持並掛牌營運。即使疫情期間，也不中斷任何的各項交流計畫，包括提供獎助金參與專業交流，以支持藝文專業工作者的進階學習，形成台灣與東南亞夥伴的藝文實戰知識網絡；策劃數個跨國的交流與合作方案，策辦開放亞洲藝文工作者申請辦理在地活動，以及辦理線上線下混合的Meeting Point大型活動等。