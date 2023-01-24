綠色奇蹟5／年收4億老闆也斜槓兼職賣家　砸2百萬蓋溫室

影／台灣與東南亞的藝文橋樑　湄公河文化中心專訪

▲湄公河文化中心的夥伴們合影。（圖／Mekong Cultural Hub湄公河文化中心 提供）
▲湄公河文化中心的夥伴們合影。（圖／Mekong Cultural Hub湄公河文化中心 提供）

記者賴正琳／綜合報導

對於東南亞藝文工作者的印象是什麼呢？在劇場工作超過二十年的李慧珍，一開始接觸這議題時，也是充滿好奇與探究，在過去的經驗中，她曾接觸過日本和韓國的藝文工作者，甚至遠及中南美洲的人文藝術均有涉獵，然而提到東南亞，卻會有一種既陌生又熟悉的感覺。加入國際生活藝術組織（Living Arts International）的湄公河文化中心(Mekong Cultural Hub)，並成為台灣辦事處計劃統籌，這五年來對李慧珍來說也是全新的挑戰。

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湄公河文化中心是一個國際非營利組織，2018年在台灣設立辦公室，也開始有對外計畫的施行，工作團隊主要來自柬埔寨、台灣和英國，兩年多年加入的宣傳同事，則是來自越南。中心相信藝術與文化的價值和力量，對社會、社群的關注和影響的藝文工作者是主要支持與服務的對象。中心以湄公河區域與台灣為主要對象（柬埔寨、寮國、緬甸、台灣、泰國及越南六個國家），以促進網絡的建立、藝文專業者間的交流和互相學習理解。

▲各國藝文工作者來台交流的大合照。（圖／Mekong Cultural Hub 湄公河文化中心提供）
▲各國藝文工作者來台交流的大合照。（圖／Mekong Cultural Hub 湄公河文化中心提供）
接受記者專訪時，李慧珍也談到這一路以來時常接收到的問題，像是「跟東南亞國家進行藝文交流有什麼實質的好處？」、「為什麼是這些國家呢？」和「台灣藝文工作者相對有政府的資源，為何或是如何要與東南亞的朋友有更多的往來或是合作呢？」面對總總的問題，李慧珍認為，台灣是多元族群的移民社會，近代政治與社會變遷的複雜性不在話下，然而，台灣一直在邁向一個民主化的、學習擁抱多元的社會發展和成長的經驗，藝術文化一直在國家資源分配的藍圖上，雖然藝文工作者並不滿意資源分配的總總現況，但是事實上，透過文化政策資源的持續挹注，確實也使台灣的藝術文化的發展有一定的成績，台灣的藝文工作者關注的面向和社會參與很廣泛，台灣民間的藝文活力豐沛，也有許多國際往來合作的經驗，這些都可以做為東南亞夥伴的參考。

李慧珍指出，過去將近五年的工作，也有和其他的亞洲工作者、藝文單位或關注社會發展的組織的合作，範圍涵蓋多個國家例如菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、新加坡、澳洲、中國、日本、韓國等等。「我們已經清楚地將自己定位為是一個以亞洲為範疇的平台型組織，然而湄公河區域及台灣，仍然是我們投入資源促進區域藝術文化性的、社會性的、民間性的往來和合作的主要聚焦地。」

由於積極促進台灣和東南亞之間的民間交流，國際生活藝術組織台灣辦公室進駐台北空總舊址，受到文化部支持並掛牌營運。即使疫情期間，也不中斷任何的各項交流計畫，包括提供獎助金參與專業交流，以支持藝文專業工作者的進階學習，形成台灣與東南亞夥伴的藝文實戰知識網絡；策劃數個跨國的交流與合作方案，策辦開放亞洲藝文工作者申請辦理在地活動，以及辦理線上線下混合的Meeting Point大型活動等。


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