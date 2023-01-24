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Teddy寒流進補薑母鴨　「鼻子濕濕」一摸竟見血

▲Teddy陳向熙（左）與臧芮軒在《加油喜事》裡亦師亦友。（圖／TVBS）
▲Teddy陳向熙（左）與臧芮軒在《加油喜事》裡亦師亦友。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

睽違5年回歸電視劇的陳向熙（Teddy），加入TVBS八點檔《加油喜事》，拍攝前幾天氣溫驟降，即使自己體質偏燥，為盡早與大家熟悉，Teddy依舊在收工後跟著臧芮軒一行人吃了2次薑母鴨。沒幾天又因拍夜戲，喝了劇組準備的薑母鴨，才喝完就發現鼻子濕濕的，原以為是太冷流鼻水，沒想到手一摸卻是鼻血，讓Teddy感到荒唐又好笑。 

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▲Teddy（中）現身，臧芮軒（右）和劉育仁的發展出現變化球。（圖／TVBS）
▲Teddy（中）現身，臧芮軒（右）和劉育仁的發展出現變化球。（圖／TVBS）
Teddy劇中飾演義大利華裔咖啡大亨李維托，首次和臧芮軒、劉育仁合作，Teddy表示跟大家一見如故，什麼都可以聊。對此，臧芮軒也有同感，笑說：「拍戲第二天休息時間，Teddy就把自己的祕密都告訴我了啦。」  

劇中，「咖啡狂」臧芮軒、劉育仁以「武林咖啡」名義，攜手參加手沖咖啡大賽，大會特別邀請咖啡冠軍Teddy擔任評審。比賽開始前，臧芮軒熱情擁抱歡迎Teddy，撞見這一幕的劉育仁內心感到不悅，令人更加期待臧芮軒、劉育仁和Teddy之間三角關係的發展。 

▲左起宮美樂、楊震震、劉育仁、臧芮軒、李承鴻以武林咖啡名義參加比賽。（圖／TVBS）
▲左起宮美樂、楊震震、劉育仁、臧芮軒、李承鴻以武林咖啡名義參加比賽。（圖／TVBS）
Teddy在戲裡出身於義大利，不僅擁有2座咖啡莊園，還贏得2次世界咖啡大賽冠軍，為詮釋好角色，認真研究義大利文化、語言和咖啡知識。有趣的是，開始接觸義大利相關知識後，就與義大利很有緣。包含戲劇合作的化妝師，曾在義大利學化妝，前陣子在汽車保養廠，巧遇來自西西里的義大利人，當下與對方交換聯絡方式，兩者都成為自己請益的對象，Teddy直呼：「真的好神奇。」 

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