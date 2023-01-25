別怕尷尬癌發作！　專家：和老朋友聯絡有助長壽

我是廣告 請繼續往下閱讀
該研究對逾5,900名受試者進行13項試驗，談討受試者能否準確評估友人收到聯繫的觀感與效果。聯繫方式包括電話、簡訊、電子郵件、便條紙或是小禮物。
研究發現，當收到出乎意料的訊息，當收到來自不常聯繫的友人的訊息時，或是當雙方並非摯友時，接收者會更重視、感謝訊息。
臨床心理學家米莉婭柯麥爾（Miriam Kirmayer）表示，友誼等人際關係能夠促進心理的整體幸福感，並有助於健康與壽命。這些形式的聯繫，不僅風險低，且有助於加強早期關係、建立友誼，且隨著時間的推移仍能保持友誼。
克服被拒絕的焦慮感社會學家安娜阿克芭莉（Anna Akbari）表示，各種不安全感會使人們遲遲未展開聯繫，建議不需預設結果。
保持聯繫最常見的困難點之一，就是怕被拒絕，當人越在意被拒絕，就越會剝奪一個人的人際關係與愉快的經歷，雖然「永遠不被拒絕是不可能的」但人們仍然可以學習接受不如預期的結果，更善於調適心情。
另有專家表示，人們可以透過換位思考，設想當你收到問候訊息會是什麼心情，便能克服擔心的想法。或是可以寫封感謝信，可以讓彼此關係更加穩固、安全。
用社群媒體各有優劣至於透過社群媒體與老友聯繫各有優劣，對於尚未準備好聯繫的人，透過社群媒體發表評論或回覆是不錯的起點；但相對來說，交流也比較流於表面。
年輕世代已習慣透過社群管道交流，因此拿起電話可能會感到尷尬。即使傳簡訊或電子郵件也能表達關心，安娜仍建議打電話給朋友，雖然會有點尷尬，但更有真誠、即時性的感覺。
重新評估人際關係安娜表示，這項新研究能夠減緩人們在聯繫朋友時的焦慮，最糟的情況頂多是收件人沒有回應，不如把注意力轉移到其他值得欣賞的、懂得感謝的朋友身上就好。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2022/07/25/health/reaching-out-to-old-friends-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56315
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw