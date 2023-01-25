青少年自殺死亡率飆！憂鬱常被誤認叛逆　「1法」防陷負面情緒

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數位世界便利 但陷入憂鬱情緒、憂鬱症的人變更多國立成功大學教育研究所所長董旭英表示，數位世界改變很多人際溝通方式，特別是現在的孩童到青年族群，很多看起來是面對面的活動，實際上的溝通、接收資訊仍是透過數位方式，雖然數位世界有許多優點，但在人際互動上有些負面特質，像是人與人的溝通流於表層，按讚、貼圖的簡約形式難以達到心靈上的滿足；年輕人易以自我為中心，與人互動可能不太理會他人，或是不知道也不懂得如何向他人求助；很多包裝得很好的資訊，好像每天都看不完，但大多跟年輕人的生活無關，對情緒與心靈層面的幫助不足，遇到挫折也沒辦法解決。
青少年憂鬱症 常被誤認叛逆董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，青少年憂鬱常常被誤以為是叛逆，叛逆期的青少年生活作息與飲食習慣不太會改變，而憂鬱青少年除了叛逆行為，常會伴隨一些不舒服的症狀，如：胃口不好、提不起勁、失眠、不想出門、負面思考等，同學和老師要學習能夠辨識他們的真實情況，注意是一時的叛逆還是憂鬱症狀已需專業協助。
學校融入快樂課程 提供學生安全求救管道而等待接受輔導協助的時間太久、專業度不夠、無法解決問題都是造成學生不願意求助的原因之一，建議學校從建立友善、不被批判的環境著手，於校內營造「願意開口求助就是聰明」的風潮，如果面臨人力不足的問題，應積極尋求區域性資源，協助輔導老師轉介專業醫師或心理師，建立完善、便利的心理健康支持系統。
葉雅馨主任呼籲，因應台灣青少年自殺死亡率逐年攀升的現象，學校除了融入快樂課程，憂鬱青少年的辨識、提升青少年願意開口求助的意願、建立完善的求助管道，各個層面都需要重視。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56538
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