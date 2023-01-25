古天樂人設崩壞？編劇怒控拖延酬勞 公司反擊：早付清了
在香港娛樂圈幾乎零負評的演員古天樂，近日被指控積欠酬勞3年，編劇任俠透過「香港編劇權益聯盟」發聲，怒控作品《紙皮婆婆》得到不公平待遇，要求與古天樂直接對話， 並表示若愛香港電影，應該有不公義就挺身指出，不該讓古天樂身邊的「宦官」把他的名聲、地位、資源蠶食殆盡，此舉在網上軒然大波。古天樂所屬的電影公司「天下一」態度強硬，昨（24）在臉書委由律師發布聲明回應，澄清早已付給任俠67,500元港幣（約26萬元台幣）酬勞，對於編劇提出的不實言論要求公開道歉。
記者江芷稜/綜合報導
由任俠編劇、執導的《紙皮婆婆》2018年獲得金馬創投會議百萬首獎，他指控製作公司積欠編劇酬勞，且未能分得獎金，質疑天下一做法不當，但該製作公司回應，2018年簽訂電影導演合約時，是與監製舒琪、導演任俠簽訂三方合約，事後委由監製舒琪支付67,500元港幣，作為初步劇本酬金，沒有拖欠編劇費3年一事。
至於金馬創投會議企劃案，天下一認為是以製作公司身分報名，獎金應用於製作電影用途，由公司自行處置，並非分給導演、編劇等製作人員，對於任俠要求獲得部分酬勞，該公司認為不合理，目前該案也擱置中。他們透過律師強調仍願意進行協商，但「不打算勞動古天樂先生」，且對於不實指控部分，希望對方公開道歉，否則將提告討回公道，至今雙方仍未獲得共識。