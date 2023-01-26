小心！減肥過度造成耳咽管開放症　未治療恐會損害聽力

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耳咽管由軟組織構成 過瘦常是致病主因耳咽管開放症是耳咽管運動不良造成的疾病，與其相反的是閉鎖症，兩者造成的原因不相同。李家萱醫師表示，閉鎖症通常是因為耳咽管發炎或有分泌物，導致管壁變厚，耳咽管不容易活動，因此一直處於閉合的狀態，而開放症通常都是因為太瘦造成的。
耳咽管是由軟組織所組成的管道，連接中耳及鼻咽，李家萱醫師指出，耳咽管沒有軟骨、硬骨支撐，表皮下方只有皮下組織、脂肪、真皮組織等等，若是減肥過度，導致脂肪層變得比較薄，就會影響耳咽管運動，使耳咽管無法閉合，維持在開啟的狀態，也就是所謂的「耳咽管開放症」，而歌手IU的情形可能就是因為減肥過度造成的。
未治療會影響聽力 藥物、物理治療外還須調整生活耳咽管開放症若沒有獲得妥善治療，之後可能會復發，產生後遺症，季節變遷或耳朵壓力產生變化時會覺得耳朵不舒服。此外，耳咽管會在有巨大聲響時關閉，開放症會使耳咽管一直處於開啟狀態，長期下來聽力可能會因此受損。
李家萱醫師表示，耳咽管開放症一開始會先用藥物治療，之後會搭配物理治療、復健，如：泡溫泉、熱水澡等促進耳咽管活動，避免它僵直，而壓住鼻子吹氣也可以緩解症狀，不過只有暫時性的效果。
而過瘦導致的耳咽管開放症也可以在皮下注射填充物，不過李家萱醫師提醒，耳咽管是很小的管道，皮下注射危險性非常高，除非很需要，不然很少會進行皮下注射。
治療上，除了藥物和物理治療外，也需要調整生活習慣，減肥過度、過瘦的病人在飲食、體重方面需要進行調整，李家萱醫師強調，耳咽管開放症通常都是因為一些不可抗性因素造成的，除非調節生活型態，不然很難痊癒，原本治療就需要一些時間，如果在不調整原本生活型態的情況下，僅靠藥物和物理治療，通常都需要半年以上的時間才有辦法獲得改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56477
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