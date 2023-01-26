孫儷為愛挺鄧超拍《乒乓》！上映2天急撤檔「導演回應」
中國大陸春節檔體育電影《中國乒乓之絕地反擊》，由鄧超、俞白眉聯合執導，鄧超、孫儷、許魏洲、段博文、蔡宜達、丁冠森、孫浠倫、阿如那等人領銜主演，《中國乒乓之絕地反擊》於1月24日大年初三上映，不料隔日卻突然宣布改為「小規模播放」，延期至2月17日重新上映。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《中國乒乓之絕地反擊》官方微博發布聲明：「因我們宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，致使影片在春節檔陷入特別被動的局面。讓這樣一部赤誠之作，無法收穫更多觀眾的評析，我們深感痛心。」官方團隊先是向導演、演員與工作人員致歉，並公告：「電影從初五開始調整為小規模放映，並於2月17日『絕地反擊』。」根據陸媒報導，截止1月25日結束，《中國乒乓之絕地反擊》上映2天總票房為人民幣4036萬元。
面對突如其來的撤檔，導演俞白眉昨日也在直播中回應：「前幾年影院很困難，今年春節檔難得熱鬧，影院按經濟效益排片是合理的。」中國大陸網友議論紛紛「這種大家都能猜到劇情的主旋律影片，啥時候上映都一樣！」、「鄧超和俞白眉這兩人之前合作的片子爛成什麼樣，大家都有數了！」還有網友分析「第一原則『不看主旋律電影』、第二『這名字起的就像爛片』、第三『鄧超演的基本可以確定是爛片。』」