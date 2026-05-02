《NOWNEWS今日新聞》今（2）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：林逸欣送別父親的告別式曝光，畫面感動無數人；塵封34年的麥當勞爆炸案再度被提起，意外牽出殉職英雄與玉女歌手蘇霈的過往戀情；綜藝節目《完全娛樂》迎來30周年改版，Lulu強勢回歸主持舞台。
林逸欣在儀式上身穿孝服，以小提琴親自送別父親，螢幕播放兩人過往相處點滴，從童年到成長的畫面，讓親友無不紅了眼眶，她也透露父親歷經5年抗癌過程，如今像是帶著女兒20年前畫的平安符踏上新旅程，文字充滿不捨與思念。
Lulu透露已嘗試邀請男星邱澤上節目但未成功，笑稱大家行程繁忙，也表達希望未來能再度訪問韓星朴寶劍，面對節目進軍晚間10點戰場，她則認為收視並非唯一壓力，期待以全新內容吸引觀眾目光。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林逸欣在儀式上身穿孝服，以小提琴親自送別父親，螢幕播放兩人過往相處點滴，從童年到成長的畫面，讓親友無不紅了眼眶，她也透露父親歷經5年抗癌過程，如今像是帶著女兒20年前畫的平安符踏上新旅程，文字充滿不捨與思念。
- Lulu回歸《完全娛樂》 喊想訪朴寶劍
Lulu透露已嘗試邀請男星邱澤上節目但未成功，笑稱大家行程繁忙，也表達希望未來能再度訪問韓星朴寶劍，面對節目進軍晚間10點戰場，她則認為收視並非唯一壓力，期待以全新內容吸引觀眾目光。