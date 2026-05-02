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Lulu回歸《完全娛樂》 喊想訪朴寶劍

《NOWNEWS今日新聞》今（2）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：林逸欣送別父親的告別式曝光，畫面感動無數人；塵封34年的麥當勞爆炸案再度被提起，意外牽出殉職英雄與玉女歌手蘇霈的過往戀情；綜藝節目《完全娛樂》迎來30周年改版，Lulu強勢回歸主持舞台。藝人林逸欣父親林春銘醫師日前因攝護腺癌辭世享壽73歲，告別式畫面曝光後引發各界關注，現場以白粉色花海布置，氣氛莊嚴溫暖，而遺照選用他燦爛微笑的照片，背後寫著「平安必勝」四字，更成為全場最令人動容的細節。林逸欣在儀式上身穿孝服，以小提琴親自送別父親，螢幕播放兩人過往相處點滴，從童年到成長的畫面，讓親友無不紅了眼眶，她也透露父親歷經5年抗癌過程，如今像是帶著女兒20年前畫的平安符踏上新旅程，文字充滿不捨與思念。一段塵封多年的歷史近日再度被翻出討論，1992年震驚全台的麥當勞爆炸案中，英勇殉職的拆彈警員楊季章，被揭露生前曾與藝人蘇霈穩定交往，2人透過朋友相識，原本感情逐漸升溫，卻因突如其來的意外畫下句點，成為令人遺憾的愛情故事。隨著警方粉專重新提及這段往事，許多網友才得知事件背後還有這層情感連結，也讓原本屬於社會案件的歷史，多了一層令人鼻酸的人性溫度。綜藝節目《完全娛樂》迎來30周年全面改版，由Lulu睽違10年再度接下主持棒，成為最大亮點，她坦言重回節目有種熟悉又陌生的感覺，也笑說回顧當年畫面覺得自己「土又醜」，如今成長後更有自信。Lulu透露已嘗試邀請男星邱澤上節目但未成功，笑稱大家行程繁忙，也表達希望未來能再度訪問韓星朴寶劍，面對節目進軍晚間10點戰場，她則認為收視並非唯一壓力，期待以全新內容吸引觀眾目光。