「墜山迷路」死亡率比高山症更高　醫籲登山追雪當心意外

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墜山低體溫恐致死在山上迷路、失蹤、滑落、墜崖的意外層出不窮且相當危險。陳昱峰醫師提醒，山上夜間環境視線不良，易增加墜山的問題，萬一發生意外就很危險了，攻頂務必考量天氣與時間，不要勉強上山。
一旦在山上發生意外，會面臨脫水、營養不良與低體溫等等的問題，尤其低體溫恐導致人猝死。他建議隨身攜帶高碳水化合物，如乾糧、巧克力棒等。
建議儘早聯繫上救難隊，陳昱峰醫師表示，等待救難隊的這段時間，建議山友勿私自移動，以防救難隊定位卻找不到人。
高山症高危險族群至於高山症，則是由於快速上升高度而身體來不及適應高地的低氣壓所致。高山症在海拔2100公尺以上的高度，尤其超過2750公尺以上的高山容易發生。例如合歡山武嶺海拔高度約3275公尺，就屬於高度風險地區。
高山症的危險因子主要和基因有關，其他如高血壓、心衰竭，心肺問題、慢性阻塞性肺炎、氣喘患者、感冒患者都不建議攀高海拔山岳，容易有高風險。
若直接從平面衝上山頂，會增加高山症發生的機率。陳昱峰醫師建議，民眾如果想攻頂，建議可先爬到2千公尺左右過一晚，待身體適應低氣壓，隔日再繼續行程。若出現頭暈、噁心、步態不穩、呼吸不適、精神不濟等狀況，切勿僅靠服藥繼續衝，山上救護車不便上去，務必馬上下山，才是唯一的解決方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56547
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