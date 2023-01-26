你是食道癌高危險群嗎？　了解危險因子在「癌前病變」就斬草除根！

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為何會產生食道癌？ 危險因子有哪些？食道癌依照細胞型態可分為「鱗狀上皮癌」與「腺癌」兩大類。在台灣，約有90%的食道癌為鱗狀上皮癌，江技坤醫師提到，食道黏膜絕大部分都被鱗狀上皮細胞所覆蓋，由於食道是延續口腔的管狀結構，很容易接觸到外在因子的刺激，若是長期接觸致癌物質，就會導致細胞變性，進而產生癌症。
雖然食道癌初期沒有症狀，但民眾不需坐以待斃，江技坤醫師表示，食道癌的發生跟其他腸胃道癌症一樣，都是黏膜產生變性，歷經分化不良的癌前病變，最終才演變成癌症，應先了解那些人容易產生食道癌前病變
像鱗狀上皮癌，目前有幾項已知的危險因子需特別注意，包含菸、酒精、檳榔，江技坤醫師指出，吸菸會使罹患食道癌的機率增加3－9倍，喝酒會增加3－5倍，嚼檳榔則會增加2－5倍，特別要注意的是，這些危險因子，有加乘作用，同時吸菸、喝酒，有高達20倍的風險，若三項危險因子都會，甚至會增加60－80倍。
其餘危險因子還有吃太燙的食物，曾因吞食鹼液造成食道灼傷，或患有食道弛緩不能的患者。
而另一種在台灣較少的食道腺癌，「胃食道逆流」被視為其最重要的危險因子，江技坤醫師表示，食道腺癌主要是由於胃酸長期刺激，造成下段食道黏膜產生「巴瑞特氏」食道的病變，此外肥胖也是危險因子之一。
食道癌如何檢查？ 如何治療？在了解自己是否為高危險群後，可以諮詢醫師是否適合接受胃鏡檢查來進行食道癌的篩檢。
江技坤醫師提醒，在轉變為癌症時，細胞會先經過「癌前病變」，這時上皮細胞雖已開始產生變性，但影響範圍非常表淺，病人完全不會有症狀，若能在此時就將癌前病變抓出來，並接受內視鏡治療，就可大幅降低發展成癌症的機會，近年來有食道射頻消融術（RFA）用來治療食道癌前病變，但並非所有病灶皆適合此治療方式，仍需要醫師專業的評估。
醫師也強調，因阻塞症狀發現的食道癌，往往已是進行性癌症，不止存活率降低，即使成功治療後也往往導致生活品下降，透過了解自身危險因子，早期篩檢，早期發現癌前病變，進而早期治療，改變生活習慣，才將能大大降低食道癌發生的機率，不再食不下嚥。
資料來源：不再食不下嚥 談食道癌 （國泰醫訊2022年9月號）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56553
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