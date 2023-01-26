7旬翁左腳水腫、呼吸喘竟是深層靜脈拴塞！　噴泉抽吸雙導管解套

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深層靜脈栓塞 血栓造成腳腫亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟表示，患者過去曾有黑色素腫瘤切除、鼠蹊部淋巴結腫大以及腎功能異常等複雜病史，導致平時活動力就不佳，加上淋巴結切除後，腿部靜脈血液回流狀況變更差，這次因腳腫、呼吸喘入院治療，抽血後也查出缺乏Ｓ蛋白，每項都是引發深層靜脈栓塞的常見原因。
溶栓噴泉導管 減少出血風險張育晟主任強調，輕微深層靜脈阻塞可先使用口服抗凝血劑治療，再嚴重者，則需住院使用針劑抗凝血劑，但患者屬於嚴重的深層靜脈栓塞，因此才會建議透過導管方式介入處理，透過血栓抽吸導管，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，可大幅降低出血風險，縮短住院治療時間。
按時服用抗凝血藥 日常避免這些動作防復發張育晟主任提醒，靜脈血栓患者術後應按時服用抗凝血藥物，若有需要，平時可穿著彈性襪，以支撐靜脈避免發生靜脈鬱積，也盡量降低長期站立、久坐、久蹲、臥床不動的時間，同時避免穿著過緊的腰帶、衣褲，並定期回門診追蹤，才能降低深層靜脈栓塞再次發生的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56555
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