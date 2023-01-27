連假舟車勞頓好累！　5個小祕訣紓解身心壓力

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１調整姿勢和呼吸行車時長時間坐著，會影響人體姿勢與呼吸方式，久坐且身體垮下會導致呼吸變得淺而快速，並刺激身體的壓力反應，形成惡性循環，增加身體和精神上的壓力。
推薦每小時進行一段深呼吸活動，每段深呼吸5至6次，有助於恢復姿勢和保持平靜，同時讓下肋骨活動起來。研究顯示，只要深呼吸90秒就有放鬆效果，從而降低心率、血壓和壓力荷爾蒙產生。
２攝取足夠的水分旅途中碰到抽筋和關節疼痛，與液體攝取量有很大的關係。人體的組成成分主要是水，水合作用對於關節潤滑和體內循環很重要。而且水分不僅影響身體，當人脫水時，會增加皮質醇（主要壓力荷爾蒙）水平，導致焦慮、疲憊和易怒。
雖然外出時不方便飲水，買飲料又要花錢，好在大部分的捷運、交通轉運站、機場都有飲水設備，因此推薦自備水壺出門。
不過就算不出門，連假還是容易讓人脫水，為什麼呢？民眾在過節慶時常常忘記要多喝水，而且喝酒也不能代替攝取水份，喝多還會導致脫水，酒精成分會抑制抗利尿激素產生，防止人體排尿過多，因此每次喝一杯酒就要喝一杯水，才能抵銷酒精造成的脫水影響。
３避免久坐盡量站走許多研究都已證實久坐對健康的危害，但卻很少人身體力行改善，等車時總是不少人能坐就坐。文章建議民眾盡量多站多走，自駕出遊時，可在行程中安排公園或購物中心，下車步行10分鐘，一些機場甚至有可供民眾使用的瑜伽室，可多加利用。
４舒展緊張的肌肉旅行期間長時間坐著，還意味著側腰部肌肉受壓、髖屈肌過度使用，以及腰部肌肉緊繃。如果想在旅行時更舒適且避免肌肉痠痛，盡可能伸展肢體。
５恢復體能經過長時間搭車到達目的地後，讓人如釋重負！這時別急著坐在椅子上休息，可將雙腿抬到高於心臟的位置更有益，例如躺在地上將腿靠直在牆上，或是躺在床上將腳放在床頭板上，維持此姿勢幾分鐘搭配深呼吸，可以促進靜脈血流量，並且有助於減少下半身水腫。此外，若是跨時區的長途跋涉或是駕駛人，充足的睡眠也很重要，小睡一下可以補充睡眠不足。
連假可以帶來許多歡樂，重要的是別讓外出壓力讓人變累，反而本末倒置，掌握以上5個小訣竅有助於緩解緊張情緒，讓人精神煥發。
原文出處：
https://edition.cnn.com/2022/11/17/health/tension-relief-for-holiday-travel-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56099
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