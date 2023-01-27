千呼萬喚「屎」出來　4大類治療便秘藥物一次看

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導致便秘的原因有眾多，如生活習慣產生變化（水或纖維素攝入不足）、年齡增加所導致的腸胃蠕動減慢、懷孕或是更年期荷爾蒙發生變化、服用相關藥物如制酸劑、部分抗憂鬱藥等。以下為目前常見的便秘藥物。
１、膨脹型瀉劑（Bulk-forming laxatives）通常是天然合成的多肽類或細胞衍生物，如車前子，透過吸收水分增加大便體積，進而促進排便頻率，服用時要配足夠的水分。服用之後可能發生噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀，一旦發生應立即停用並盡快回診。如果需要長期使用，須由醫師評估。
２、滲透型瀉劑（Osmotic agents）此類型瀉劑透過在腸腔內形成滲透壓，將水分跟電解質留在腸腔之內，進而軟化糞便，提升排便頻率。「口服類」常見的藥物是氧化鎂以及乳果糖（Lactulose）；「直腸給予」常見的是甘油浣腸劑（甘油球）。服用後可能發生腹瀉、噁心、嘔吐、嚴重腹痛、直腸發炎等症狀，應立即停用並回診。另外，服用1週後，若排便狀況未見改善，最好回診請醫師評估是否提高劑量或更換藥品，一般不建議長期使用。
３、潤滑劑（Surfactants）此類型瀉劑透過降低糞便之間表面張力，促使水分更容易進到糞便中，進而達到促進排便的效果。雖然和其他類型相比相對較無效，但耐受性較佳，副作用較少。
４、刺激型瀉劑（Stimulant laxatives）透過改變腸道黏膜電解質的運輸，增加腸道蠕動，進而提升排便頻率。市面上常見藥品分為口服以及肛門塞劑兩種，一般大多睡前使用。副作用部分常見的是噁心、嘔吐、嚴重腹 痛等等，長期使用甚至可能會發生低血鉀、腸病變、電解質失衡等現象，也容易產生依賴性，因此一般不太建議長期使用，建議使用前應由醫生評估。
除了以藥物治療，黃璿穎建議民眾飲用足夠的液體、攝取更多纖維及增進運動等等，改善生活型態也相當重要。
原文出處：
https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/257-4-1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56386
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