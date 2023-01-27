陳文茜安排好後事！親揭「墓園規劃」：四口我設計的噴泉
64歲資深媒體人陳文茜，長期飽受身體怪病所苦，讓外界十分憂心，不過，陳文茜反倒以樂觀且豁達的心態面對一切，暢談生死。今（27）日陳文茜再度發文透露，已經安排好自己的葬身之地，設計成四口噴泉的造型，並對未來的自己喊話，「我已經為妳築好了妳新家的模樣。」
娛樂中心/綜合報導
陳文茜在臉書發文寫下，「寫給未來的一封信：或許，每個人都該在生前為自己設計葬身之地」，並以優雅清淡的文字，對著未來已逝的自己告白，「這是我給最親愛的妳，不是最美的女郎，不是最慈悲的妳，但卻是我一生伴侶最後的禮物。妳曾經是我的軀體。陪著我睡，陪著我辛苦地走過疾病，未曾拋棄我克服一次又一次數不清困難的工作任務。」
陳文茜提到，「為此我要禱祝，並且為妳設計一方安息之地。或許妳的骨灰，還有我的名字，都不會萬古長青！這個世間本來所有的事物、生命、那怕白骨，都會消失…四口我自己親自設計的噴泉，倆個圓形，是外公外婆；倆個玫瑰花石刻，一個是我一生已經往生的所有毛小孩，另一個是未來的妳。我還活著，妳將是我未來留下的一部分。我已經為妳築好了妳新家的模樣。」似乎早已經對未來做好打算。
最後陳文茜直言，「沒有㾓苦了。終於。因為妳，因為我為妳設計的家，我不會被恐懼征服。我珍惜每一個還可以活著和妳對話的日子。死亡本來是對生命的挑戰。但墓圁不是。它是一種渴望溝通生命的努力，它讓人深入生命的核心。人們因為對死亡的忌諱，總是神祕地迴避著墓地。最後交給後代、旁人、習俗，刻造一個自己不認識、甚至不歡喜的最後的家。我不想把最後的家交給別人，我如此鐘愛這些最後的年年月月。」（編輯：詹鎰睿）